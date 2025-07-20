هذه القضية تشغل بال الألمان ومن المتورطين جواسيس إسرائيليون

تواجه كريستينا بلوك، وريثة سلسلة مطاعم "بلوك هاوس" الشهيرة في ألمانيا، محاكمة بتهم خطف طفليها الصغيرين من زوجها السابق ستيفان هينسل، بمساعدة حبيبها الحالي الإعلامي غيرهارد ديلينغ، وعدة متهمين آخرين من بينهم جواسيس إسرائيليون ورئيس سابق لجهاز الاستخبارات الألمانية، بحسب صحيفة غارديان البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه لأكثر من نصف قرن، احتلت سلسلة مطاعم "بلوك هاوس" لشرائح اللحم مكانة مرموقة كواحدة من أبرز سلاسل المطاعم على الشوارع الألمانية، وتشتهر بأجوائها العائلية ووجباتها الكلاسيكية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الصين تدرس ربط المحيطين الهندي والهادي بقناة جديدة list 2 of 2 واشنطن بوست: على أميركا ألا تدير ظهرها لمعاناة الروهينغا end of list

لكن في الأشهر الأخيرة، أصبحت السلسلة، التي تتخذ من مدينة هامبورغ في شمال ألمانيا مقرا لها، في دائرة الضوء لسبب مختلف تماما وهو معركة مريرة واستثنائية بين وريثة العائلة كريستينا بلوك وزوجها السابق ستيفان هينسل حول حضانة أصغر اثنين من أطفالهما الأربعة.

وذكرت كيت كونولي مراسلة غارديان في برلين أن من بين المتهمين في هذه القضية جواسيس إسرائيليين، بالإضافة إلى رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني.

تخطيط وخطف

وبحسب الصحيفة البريطانية اتُهمت بلوك وشريكها، المذيع الرياضي البارز السابق غيرهارد ديلينغ، بالتعاقد مع شركة أمن إسرائيلية خاصة لاختطاف الطفلين -اللذين كانا يبلغان من العمر 10 و13 عاما في ذلك الوقت- خلال احتفال رأس السنة مع والدهما ستيفان هينسل في جنوب الدانمارك.

ويزعم المدعون العامون أن الطفلين -اللذين بلغا الآن سن المراهقة- اختطفا عنوة وهددا قبل تهريبهما عبر الحدود الألمانية واحتجازهما حتى استلمتهما بلوك. لكن السلطات أعادت الطفلين في وقت لاحق إلى الدانمارك، حيث بقيا مع والدهما بموجب أمر حماية من المحكمة.

وتنفي كل من بلوك وشريكها ديلينغ التهم الموجهة إليهما، بما في ذلك تنظيم عملية "نقل" الأطفال إلى هامبورغ.

إعلان

ومن بين المتهمين الآخرين، أوغست هانينغ، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، والذي يُقال إنه كان الوسيط الأول في التواصل بين بلوك وشركة التجسس الإسرائيلية التي يُعتقد أنها نفذت عملية الاختطاف. وقد دافع هانينغ علنا عن بلوك، لكنه ينفي أي تورط في عملية الخطف.

كريستينا بلوك تقول إن الشركة الأمنية تصرفت من تلقاء نفسها، وإن والدتها -التي توفيت قبل نحو 9 أشهر من الحادثة- هي من دفعت تكاليف العملية، التي يُعتقد أنها بلغت مئات الآلاف من اليوروهات واستغرقت شهورا من التخطيط.

اتهام للأم

وتقول بلوك إن الشركة الأمنية تصرفت من تلقاء نفسها، وإن والدتها -التي توفيت قبل نحو 9 أشهر من الحادثة- هي من دفعت تكاليف العملية، التي يُعتقد أنها بلغت مئات الآلاف من اليوروهات واستغرقت شهورا من التخطيط.

وترفض بلوك التهم المنسوبة إليها، وتقول إنها تصرفت بدافع اليأس بعد أن انتهك هينسل قرار محكمة ألمانية بمنحها الحضانة وحدها.

ويدعي دفاعها أن العملية كانت مدفوعة الثمن من والدتها الراحلة، ولم يكن القصد منها الإضرار بالأطفال. كما أنها تنفي الادعاءات بأنها حاولت تلفيق تهمة إساءة معاملة الأطفال لهينسل باستخدام أدلة مزورة.

ويقول محاموها إنها حصلت على الحضانة الكاملة بموجب حكم قضائي ألماني، لكن هينسل تجاهل هذا الحكم. وقد أعادت الشرطة الألمانية الأطفال إلى الدانمارك بعد الحادثة بناء على طلب الشرطة الدانماركية.

لا تواصل

وترفض السلطات الدانماركية الاعتراف بحكم الحضانة الصادر من ألمانيا. ووفقا لوسائل إعلام ألمانية، فإن السلطات الدانماركية ذكرت أن الطفلين لا يريدان التواصل مع والدتهما.

ويقول محامو بلوك إنها تتطلع إلى المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسها ضد مزاعم زوجها السابق بأنها تمثل خطرا على أطفالها.

وقد منح القضاء الدانماركي الحضانة لستيفان هينسل، وحاولت بلوك -دون جدوى- الطعن في القرار أمام محاكم ألمانية. ويعيش الطفلان حاليا مع والدهما في مكان سري في الدانمارك، ويُقال إنهما غيّرا اسميهما.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية العام، وسوف يستمع القضاة إلى أكثر من 140 شاهدا و22 خبيرا.