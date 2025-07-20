هآرتس: إسرائيل تستضيف مؤثرين أميركيين لتلميع صورتها بالولايات المتحدة

قالت صحيفة هآرتس اليوم الأحد إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستمول جولة في إسرائيل لمؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي الأميركية تابعين لحملتي "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا) و"أميركا أولا" المحافظتين والذين يمثلون جزءا كبيرا من القاعدة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة أن هذه المبادرة ستجمع 16 مؤثرا أميركيا تحت سن الثلاثين، لكل منهم ما بين مئات الآلاف وملايين المتابعين، لمواجهة ما تراه الوزارة تراجعا في المشاعر المؤيدة لإسرائيل بين الشباب الأميركيين.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز صورة إسرائيل بين الشباب الأميركيين المحافظين من خلال تشجيع المؤثرين على نشر رسائل تتوافق مع سياسة الحكومة الإسرائيلية.

وذكر مسؤولون بوزارة الخارجية أن من شأن هذه الجولة أن تحقق فوائد إعلامية ودبلوماسية كبيرة، وتمثل "تحولا إستراتيجيا"، إذ لم يعد التواصل التقليدي كافيا لتشكيل الرأي العام، هدفه الاستفادة من العدد الهائل لمتابعي هؤلاء المؤثرين الشباب على مواقع التواصل لتعزيز مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية للصحيفة إن المبادرة تعكس تحولا أوسع في الدبلوماسية العامة الإسرائيلية، مضيفا "نحن نعمل مع مؤثرين، وأحيانا مع وفود منهم.. شبكاتهم تحظى بمتابعين كثر، ورسائلهم أكثر فعالية مما لو كانت صادرة مباشرة من الوزارة".

وأشارت الصحيفة إلى أن إستراتيجية التواصل هذه يبدو أنها تؤتي ثمارها، فخلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران الشهر الماضي، حصدت الرسائل الرقمية الإسرائيلية ما يقرب من 1.8 مليار مشاهدة عبر الإنترنت، ويعود ذلك جزئيا إلى دور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية حددت هدفا يتمثل في استضافة 550 وفدا من المؤثرين إلى إسرائيل بحلول نهاية عام 2025 لمواصلة هذا الأداء ومستوى التأثير.