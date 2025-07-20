نتنياهو يتغيب عن محاكمته لتناوله "طعاما فاسدا"

يتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الاثنين، عن جلسة محاكمته بتهم فساد بعد إعلان مكتبه إصابته بالتهاب معوي إثر تناوله طعاما فاسدا، لكن صحفية إسرائيلية شككت في الأمر واتهمته بالتهرب من المحاكمة.

وفي بيانه اليوم الأحد، قال مكتب نتنياهو "بعد شعوره بتوعك ليلا، خضع رئيس الوزراء لفحص منزلي من البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الطب الباطني في مستشفى هداسا عين كار، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي من تناول طعام فاسد".

وحسب البيان "بعد إجراء فحوصات إضافية، أُعلن عن تحسن حالته، وهو يتلقى علاجا بالمحاليل الوريدية بعد الجفاف الذي صاحب المرض، وبناءً على تعليمات أطبائه، سيستريح رئيس الوزراء في منزله لمدة 3 أيام، وسيدير شؤون الدولة من هناك".

وحسب "القناة الـ 12" الإسرائيلية تغيّب نتنياهو عن جلسة الحكومة الأحد، وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن يمثل لدى المحكمة المركزية في تل أبيب غدا الاثنين، للرد على تهم فساد موجهة إليه.

ويمثل نتنياهو أسبوعيا لدى المحكمة مرتين أسبوعيا ( الاثنين والأربعاء). وبنهاية الأسبوع الجاري تبدأ المحاكم الإسرائيلية إجازة تستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل، ومن غير الواضح إذا ما كان القضاة سيحددون جلسات لنتنياهو خلالها.

تشكيك

وفي إطار التعليق على حالته الصحية وتغيبه عن المحاكمة كتبت يعيل فريدسون، المراسلة القانونية لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عبر منصة إكس، "إعلان نتنياهو عن مرضه بسبب طعام فاسد هو استمرار لمحاولاته التهرب من الاستجواب".

وأضافت "ينبغي على القضاة تحديد مواعيد جلسات إضافية خلال فترة العطلة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي ألغى فيها نتنياهو جلسات الاستماع الاعتيادية".

يذكر أن نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن إذا أُقرت. كما أنه مطلوب للعدالة الدولية، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقاله؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.