مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحرق منازل بمخيم نور شمس

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى -اليوم الأحد- من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفق ما أفادت به مصادر للجزيرة. في غضون ذلك، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أحرقت منازل عدة في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الشيوخ شمال الخليل.

يأتي ذلك وسط دعوات لإضراب شامل في جميع محافظات الضفة -اليوم الأحد- نصرة لغزة ورفضا لسياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

ودأب المستوطنون في الأشهر الأخيرة على تكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية، إذ أدى العشرات منهم، قبل نحو أسبوعين، طقوسا تلمودية واستفزازية في باحات المسجد.

والأسبوع الماضي، أحرق مستوطنون عشرات المركبات وحاولوا إحراق منزلين خلال هجوم نفذه العشرات منهم في قرية بُرقة شرق رام الله بالضفة الغربية، تزامنا مع اقتحامات ومداهمات نفذها الاحتلال في مناطق عدة بالضفة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، ارتفع عدد الشهداء في الضفة والقدس إلى نحو ألف فلسطيني، و7 آلاف مصاب، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.