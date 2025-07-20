تحذيرات من استهداف طالبي المساعدات في غزة

ذكر برنامج الأغذية العالمي أن 25 شاحنة مساعدات تابعة له عبرت معبر زكيم اليوم الأحد إلى شمال قطاع غزة.

وأضاف أن القافلة واجهت حشودا كبيرة من المدنيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات.

ووفقا للتقارير، تعرضت الحشود لإطلاق نار إسرائيلي، مما أسفر عن سقوط شهداء وعدد من الإصابات.

وأكد الأغذية العالمي أن أي عنف يستهدف مدنيين يسعون للحصول على المساعدات هو أمر غير مقبول على الإطلاق، داعيا لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون المساعدات.

"مصايد الموت"

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استدراج إسرائيل مدنيين مجوعين وقتلهم شمال غزة نمط وحشي للإبادة الجماعية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مذبحة ضد مجوعين حيث أمرهم بالتقدم وأطلق عليهم النار.

وأوضح المرصد أن إسرائيل تستخدم المساعدات ونقاط توزيعها مصايد موت تستدرج لها الحشود المجوعة.

وتواترت المجازر بحق الفلسطينيين الباحثين عن المساعدات على الرغم من المطالبات الفلسطينية والدولية بوضع حد لما بات يعرف بـ"مصايد الموت"، وباستعادة الأمم المتحدة زمام توزيع المساعدات.

وسجلت وزارة الصحة وفاة 900 فلسطيني -بينهم 71 طفلا- بسبب الجوع ونقص الدواء منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وحذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من أن القطاع يمر حاليا بأسوأ مراحل المجاعة نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية.