مدير مجمع الشفاء الطبي للجزيرة: دخلنا مرحلة العجز والجوع يفتك بالصغار والكبار

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية -في مداخلة مع قناة الجزيرة- من أن أعداد الوفيات بسبب الجوع ستتصاعد خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة، ووصف الوضع بالمأساوي جدا، وقال إن الأطفال يتضورون جوعا.

وأكد أبو سلمية أن عدد الشهداء يرتفع في كل دقيقة جراء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد قتل كل الغزيين إما بالجوع أو بالقتل المباشر أو بالمرض، مشيرا إلى أن التجويع الذي يتعرض له سكان غزة يتم بطريقة ممنهجة وتحت أنظار العالم كله.

وقال إن الغزيين يخاطرون بأنفسهم ويذهبون إلى مراكز توزيع المساعدات، لكن الاحتلال الإسرائيلي يقتلهم عمدا، مشيرا إلى أن أفراد الطواقم الطبية والمرضى لم يتناولوا أي وجبة غذائية منذ يوم كامل.

وأشار أبو سلمية إلى أن الوضع في القطاع مأساوي جدا ولكل شيء منهار بالكامل، لافتا إلى أن الموت يلاحق الناس في البيوت وفي الخيام بالجوع وبالقصف وبالقهر.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620، في ظل اشتداد المجاعة ومنع توزيع المساعدات بطرق إنسانية.

وأضاف أبو سلمية أنهم بينما يتعاملون مع حالات مرضى سوء التغذية والمجاعة تصل إليهم حالات كثيرة من الشهداء والمصابين من طالبي المساعدات في المراكز التي تسمى "مصائد الموت"، مؤكدا استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة أكثر من 80، حالات معظمهم خطيرة جدا.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرة جديدة شمال غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 54 فلسطينيا، بينهم 51 من منتظري المساعدات، إضافة إلى إصابة 60 من منتظري المساعدات.

مناشدة

وأشار أبو سلمية إلى أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف معقدة جدا، وحذر من أن العديد من الجرحى سيستشهدون بسبب خطورة حالتهم وعدم وجود غرف عمليات وحتى أسرّة للتعامل معهم، وعلق على الوضع بالقطاع قائلا "نحن أمام إبادة جماعية وقتل جماعي بتجويع سكان القطاع تحت مسمع ومرأى العالم".

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من جهة أخرى، أشار أبو سلمية إلى أنهم يواجهون مشكلة أخرى تتعلق بالدم، وأنهم وجهوا نداء استغاثة للتبرع بالدم من أجل إسعاف الجرحى، مشيرا إلى أنهم باتوا عاجزين عن توفير أي خدمات لهؤلاء المرضى والمصابين بسبب قلة الإمكانيات.

وأكد أنهم أطلقوا صفارات الإنذار لتكون رسالة إلى أحرار العالم بأن شعب غزة يقتل أمام أعين العالم، وطالب بضرورة وقف الحرب وفتح المعابر وإدخال الأدوية والغذاء والوقود والمستلزمات الطبية.

وأطلقت سيارات الإسعاف صفاراتها بشكل موحد في قطاع غزة كنداء استغاثة وتحذير من تفاقم المجاعة وتدهور الوضع الصحي.

وناشد أبو سلمية الدول العربية والإسلامية التحرك من أجل إنقاذ الغزيين من المجاعة التي قال إنه ستكون لها تداعيات خطيرة على الأجيال المقبلة.