115 شهيدا في غزة جلهم من طالبي المساعدات

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 115 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد، بينهم 92 من طالبي المساعدات.

ومع تفاقم حدة الجوع في غزة، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت 18 حالة وفاة في القطاع بسبب الجوع خلال 24 ساعة.

وقال مصدر في المستشفى المعمداني بغزة إن فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة استُشهد نتيجة سوء التغذية.

وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية غربي غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 900 فلسطيني -بينهم 71 طفلا- بسبب الجوع وسوء التغذية، إضافة إلى 6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد وإصابة أكثر من 198 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.

وحذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من أن القطاع يمر حاليا بأسوأ مراحل المجاعة نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية.