إسرائيل تجري مناقشات لإنزال جوي للمساعدات على غزة

نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول إسرائيلي أن مناقشات تجري حاليا بين إسرائيل وثلاث دول إقليمية بشأن تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح المسؤول أن إحدى هذه الدول بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية للمضي قدما في تنفيذ خطة الإنزال الجوي، مشيرا إلى أن المناقشات بين الجانبين بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الضغوط الدولية لإيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية وصعوبات الوصول البري للمساعدات.

وحذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من أن قطاع غزة يمر حاليا بأسوأ مراحل المجاعة نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية.

وسجلت وزارة الصحة وفاة 900 فلسطيني -بينهم 71 طفلا- بسبب الجوع ونقص الدواء منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي الأشهر السابقة من الحرب، نفذت الولايات المتحدة ودول عربية عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع.