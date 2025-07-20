قافلة مساعدات تصل السويداء والهجري يرفض دخول الوفد الحكومي

أفاد مراسل الجزيرة اليوم الأحد بدخول قافلة المساعدات الإنسانية مدينة السويداء جنوب سوريا، في حين رفض حكمت الهجري (أحد شيوخ عقل الدروز) دخول الوفد الحكومي الرسمي، وذلك مع بدء الشرطة السورية الانتشار على أطراف المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية قوله إن الهجري رفض دخول الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى محافظة السويداء، عقب فتح ممرات آمنة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة.

وفي حين قالت "الرئاسة الروحية للموحدين الدروز بالسويداء" إنها ترحب بكل المساعدات الإنسانية عبر المنظمات والجهات الدولية"، وأكدت وزارة الصحة السورية أن الهجري سمح بدخول الهلال الأحمر السوري فقط للسويداء وعودة القوافل مع الوفد الحكومي لدمشق.

كما قال وزير الصحة السوري مصعب العلي، إن القافلة تحركت اليوم الأحد بعد انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء وتطبيق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الرئاسة السورية أمس السبت.

بعد تطبيق وقف إطلاق النار، إرسال قافلة مساعدات طبية وغذائية وإغاثية إلى محافظة السويداء.#سوريا#السويداء#سانا pic.twitter.com/zKgipmH2xX — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 20, 2025

وأوضح أن وقف إطلاق النار في المحافظة نتج عنه إنشاء ممرات آمنة للوصول إلى المشفى الوطني بالسويداء، لتقديم المساعدات "لأبناء الشعب السوري ولكل من يستحقها".

ولفت العلي إلى ان القافلة جرى تجهيزها منذ عدة أيام، لكنها لم تستطع الدخول الى السويداء، بسبب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي.

كما قالت وزارة الصحة السورية في منشور على منصة إكس، إن قافلة المساعدات الطبية والغذائية رافقها وفدا وزاريا يضم وزير الصحة مصعب العلي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ومحافظ السويداء مصطفى البكور، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.

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وأوضحت "سانا" أن القافلة الطبية تضم 20 سيارة إسعاف وفرقا طبية متخصصة، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية، مشيرة إلى أن القافلة جرى تجهيزها من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى المنظمات الأممية المعنية.

من جهته، دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح المجموعات المحلية بالسويداء إلى عدم التعرض للفرق الإنسانية، مؤكدا أن جزء من قافلة المساعدات لم تسمح له مجموعات محلية بدخول السويداء.

وأضاف صالح للجزيرة، أن قوافل المساعدات جاهزة للدخول إلى السويداء في أي وقتن وأن هدفهم "إيصال المساعدات وتقديم الخدمات الطبية لكل سكان المدينة".

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة السورية بدء تحرك فوري لإرسال قافلة طبية عاجلة إلى السويداء استجابة لفتح ممرات آمنة بالمحافظة وذلك بعد وقت قصير من إعلان وزارة الداخلية إخلاء السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة.

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات وصفتها "بالخارجة على النظام والقانون" أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، كان آخرها السبت.

ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو وممارسة الانتهاكات ضدهم.

وتحت ذريعة "حماية الدروز"، استغلت إسرائيل الاضطرابات الأخيرة في السويداء، وصعدت عدوانها على سوريا، حيث شنت الأربعاء غارات مكثفة على 4 محافظات، تضمنت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024، كثفت إسرائيل تدخلها في الجنوب السوري متذرعة بـ"حماية الأقلية الدرزية" رغم تأكيد دمشق حرصها على حقوق جميع المكونات في البلاد.