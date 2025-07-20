عاجل | حماس: نطالب الدول العربية والإسلامية بتحرك فوري لكسر الحصار وإسناد غزة في وجه الإبادة الجماعية

عاجل | حماس: ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتحرك العاجل لوقف المجاعة والمجازر في قطاع غزة

عاجل | حماس: نطالب بفتح معبر رفح فورا لإدخال المساعدات المتكدسة وإنهاء تحكم الاحتلال بحياة شعبنا المحاصر

عاجل | حماس: نطالب بتحقيق دولي عاجل في آلية توزيع المساعدات الأميركية الإسرائيلية التي تحولت لأداة قتل للمدنيين

عاجل | حماس: نحمل الاحتلال والإدارة الأميركية كامل المسؤولية عن مجازر نقاط المساعدات وآلية القتل الممنهج في غزة

عاجل | حماس: آلاف الأطنان من المساعدات محجوزة خلف معبر رفح بينما يموت أهل غزة جوعا وعطشا ومرضا

عاجل | حماس: وفاة أكثر من 70 طفلا بسوء التغذية وصمة عار على جبين الإنسانية والصمت الدولي جريمة إضافية

عاجل | حماس: ما يجري في غزة تطهير عرقي ممنهج يستخدم فيه القتل والتجويع والتعطيش أداة للإبادة الجماعية

عاجل | حماس: مجزرة زيكيم تكشف وحشية الاحتلال في استخدام الجوع والمساعدات فخا لقتل المدنيين وتجويعهم وترويعهم

التفاصيل بعد قليل..