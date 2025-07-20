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عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لسي إن إن: متفائل بخصوص اتفاق بشأن الرهائن في غزة
20/7/2025-|آخر تحديث: 16:58 (توقيت مكة)
عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لـسي إن إن: متفائل بخصوص اتفاق بشأن الرهائن في غزة
عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لسي إن إن: تم عرض أشياء كثيرة على حماس ينبغي أن يقبلوا بها
عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لسي إن إن: الإسرائيليون يريدون إنجاز شيء ما وحماس عنيدة جدا
عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لسي إن إن: هناك شعور جديد بالقدرة على إنجاز شيء ما في غزة
عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لـسي إن إن: حان الوقت لتفرج حماس عن الرهائن وأنا متفائل أكثر مما كنت
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة