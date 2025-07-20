عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لسي إن إن: متفائل بخصوص اتفاق بشأن الرهائن في غزة

عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لـسي إن إن: متفائل بخصوص اتفاق بشأن الرهائن في غزة

عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لسي إن إن: تم عرض أشياء كثيرة على حماس ينبغي أن يقبلوا بها

عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لسي إن إن: الإسرائيليون يريدون إنجاز شيء ما وحماس عنيدة جدا

عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لسي إن إن: هناك شعور جديد بالقدرة على إنجاز شيء ما في غزة

عاجل | المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن لـسي إن إن: حان الوقت لتفرج حماس عن الرهائن وأنا متفائل أكثر مما كنت

التفاصيل بعد قليل..