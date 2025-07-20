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عاجل | القسام: استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس 3 دبابات ميركافا بعبوتي شواظ وثاقب وقذيفة تاندوم في الشجاعية
20/7/2025-|آخر تحديث: 14:23 (توقيت مكة)
عاجل | القسام: استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بعبوتي شواظ وثاقب وقذيفة تاندوم في الشجاعية
عاجل | القسام: مقاومونا قنصوا جنديا صهيونيا كان يعتلي دبابة ميركافا في محيط مدرسة الناصرة بحي الشجاعية شرقي غزة
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: سحب لواءي المظليين والكوماندوز التابعين للفرقة 98 من قطاع غزة
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة