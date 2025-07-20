عاجل | القسام: استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس 3 دبابات ميركافا بعبوتي شواظ وثاقب وقذيفة تاندوم في الشجاعية

عاجل | القسام: استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بعبوتي شواظ وثاقب وقذيفة تاندوم في الشجاعية

عاجل | القسام: مقاومونا قنصوا جنديا صهيونيا كان يعتلي دبابة ميركافا في محيط مدرسة الناصرة بحي الشجاعية شرقي غزة

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: سحب لواءي المظليين والكوماندوز التابعين للفرقة 98 من قطاع غزة

عاجل | هيئة البث الاسرائيلية: الجيش يتحدث عن 5 فرق تناور داخل قطاع غزة لكن العدد الفعلي أقل من ذلك بكثير

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: لواء المظليين يبدأ هذا الأسبوع مهام استبدال قوات الاحتياط في الضفة الغربية

التفاصيل بعد قليل..