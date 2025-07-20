شاهد.. كمين لسرايا القدس يستهدف أسر جنود إسرائيليين

بثت الجزيرة، اليوم الأحد، مشاهد حصرية توثق تنفيذ مقاتلي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كمينا مركبا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت سرايا القدس، أن الكمين استهدف ناقلة جند إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة بهدف أسر عدد من الجنود الإسرائيليين.

وتضمنت المشاهد عملية مسح ورصد دقيقة لآليات الاحتلال وجرافاته العسكرية في منطقة الكمين، إضافة إلى لحظة زرع العبوات الناسفة وانتظار المقاتلين وصول ناقلة الجند.

وأظهرت المشاهد اللحظات الأخيرة لاستعداد المقاتلين قبل تفجير ناقلة الجند بعبوة "برق الصدمية المطورة"، وفق فيديو سرايا القدس.

وكذلك، وثق الفيديو خوض مقاتلي السرايا اشتباكا بالأسلحة النارية مع جنود الاحتلال، بعد الانقضاض على ناقلة الجند عقب تفجيرها.

وكشفت سرايا القدس -في الفيديو- أن آليات الاحتلال القريبة من المكان تدخلت، مما عرقل استكمال عملية الأسر، وهو ما أدى إلى مقتل الجندي الأسير واستشهاد بعض مقاتلي السرايا.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن قائد ميداني في سرايا القدس تنفيذ ما وصفها بـ"عملية مركبة ونوعية" استهدفت ناقلة جند إسرائيلية شرقي خان يونس، بهدف أسر عدد من جنود الاحتلال.

وكثفت سرايا القدس خلال الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.

وتعهدت فصائل المقاومة في غزة وعلى رأسها الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي بأسر جنود إسرائيليين وزيادة عدد الأسرى المحتجزين داخل القطاع.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا، وأصيب و6108، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.

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وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة الأمد.