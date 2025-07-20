الكوارث الطبيعة والأحوال الجوية تعصف بعدة دول ومناطق في آسيا

تسببت الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وعواصف بمقتل عشرات الأشخاص في بعض الدول الآسيوية.

وأعلنت سلطات مكافحة الكوارث في كوريا الجنوبية مقتل 14 شخصا، وفقدان 12 شخصا في البلاد، مع اجتياح موجة من الأمطار الغزيرة للبلاد تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت الحكومة -في بيان- إن هطول الأمطار الغزيرة بدأ يوم الأربعاء، وتسبب في تضرر منازل وجرف السيارات.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أن من المتوقع توقف الأمطار اليوم الأحد، وأن يعقبها موجة حارة.

إعصار في الصين

في الأثناء، أصدرت هونغ كونغ أعلى تحذير من العاصفة اليوم الأحد، إذ جلب الإعصار "ويبا" المحمل برياح تزيد سرعتها على 167 كيلومترا في الساعة، أمطارا غزيرة ورياحا على جميع أنحاء المنطقة، مما تسبب في إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران.

ورفع مرصد الأرصاد الجوية في المدينة مستوى التحذير من العاصفة إلى رقم 10 في الساعة 9:20 صباحا، ويتوقع أن تظل عند هذا المستوى لبعض الوقت.

وأظهر التحذير أن "ويبا" سيحوم على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الجنوب من المرصد. وقال المرصد إن رياحا بقوة الإعصار تؤثر على الجزء الجنوبي من هونغ كونغ.

وتم تعليق معظم وسائل النقل العام اليوم الأحد، بما في ذلك العبارات وسط ارتفاع أمواج البحر.

انقلاب قارب في فيتنام

وفي فيتنام، ذكرت الحكومة أن عدد قتلى حادث قارب سياحي في خليج هالونغ ارتفع إلى 38 على الأقل، في حين لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ البحث عن ناجين مع الاستعداد لاقتراب الإعصار ويبا.

وانقلب القارب بعد ظهر أمس السبت، وعلى متنه 48 سائحا و5 من أفراد الطاقم في واحدة من أسوأ حوادث القوارب في السنوات القليلة الماضية في المنطقة السياحية الشهيرة.

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وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن جميع الضحايا كانوا فيتناميين، من بينهم عدة أطفال.

وتم نشر العشرات من رجال الإنقاذ، بما في ذلك حرس الحدود وأفراد البحرية والشرطة والغواصين المحترفين. وعلى الرغم من هدوء البحر، فإن الأحوال الجوية حدت من الرؤية، مما جعل عمليات الإنقاذ صعبة.

وقد وقع الحادث في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي أمس السبت، بعد وقت قصير من دخول إعصار ويبا بحر جنوب الصين.

وأبلغت السلطات عن هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق في المنطقة وقت وقوع الحادث، مضيفة أن هذه الأحوال الجوية لم تتأثر بعد باقتراب الإعصار، وإنما كانت بسبب أنماط الرياح فوق المنطقة الشمالية.

زلزال في روسيا

في حين، وقع زلزال الأحد بقوة 7.4 درجات تبعته عدة هزات ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من وقوع تسونامي، رغم أن الأمواج لم يتجاوز ارتفاعها 60 سنتيمترا، وفقا لموسكو.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال في المحيط الهادي على مسافة حوالي 150 كيلومترا من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

ومن الممكن أن تصل الأمواج الناجمة عنه إلى جزر كوماندر، بما في ذلك قرية نيكولسكوي.

وأوصت الوزارة السكان في المناطق المتضرّرة بالانتقال إلى المناطق الداخلية بعيدا عن الساحل والبحث عن مأوى على ارتفاع لا يقل عن 30 مترا، أو على بعد كيلومترين على الأقل من الساحل في حال عدم وجود مرتفعات.

كما أوصت القوارب الراسية في الموانئ أو المياه الساحلية بالتوجه نحو المحيط.