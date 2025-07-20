قتلى في هجمات روسية على أوكرانيا وضربات متبادلة بالمسيّرات

أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد مقتل 3 وإصابة 15 آخرين في هجمات روسية، في وقت أكدت فيه موسكو وكييف إسقاط عشرات المسيّرات المعادية في ضربات جوية جديدة متبادلة.

وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية بالمسيّرات والصواريخ استهدفت مقاطعات في شرق وجنوب البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها أسقطت 138 طائرة مسيّرة أوكرانية صباح اليوم والليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع أن 27 من المسيّرات الأوكرانية أُسقطت في منطقة موسكو، وأن 4 منها كانت متجهة إلى العاصمة.

وتسببت المسيّرات الأوكرانية في توقف مؤقت لـ4 مطارات في منطقة موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عمليات إسقاط المسيّرات جرت في مقاطعات موسكو وكالوغا وتولا وأوريول ونيجني نوفغورود وكورسك وبيلغورود وريازان، وكذلك فوق مياه البحر الأسود.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت 18 مسيّرة روسية من بين 57 هاجمت مناطق أوكرانية الليلة الماضية.

وكانت روسيا أعلنت أمس السبت إسقاط 27 مسيّرة أوكرانية، بينها 4 فوق منطقة موسكو.

وأدى ذلك إلى تعليق رحلات الوصول والمغادرة لوقت وجيز في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو بموسكو.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أمس أكثر من 30 صاروخا و300 مسيّرة خلال هجومها الليلي الذي استهدف 10 مناطق في البلاد، مشيرا إلى إصابة 6 أشخاص في أوديسا جنوبي البلاد إثر هجوم بمسيّرات روسية على مبنى سكني.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا يوميا هجمات بأعداد كبيرة من المسيّرات في إطار الصراع المستمر منذ أواخر فبراير/شباط 2022.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت روسيا أن قواتها استولت على بلدات وقرى عدة في مقاطعات أوكرانية، بينها دونيتسك (شرق) وسومي وخاركيف (شمال شرق).