إسقاط عشرات المسيرات في هجمات جديدة متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا اليوم الأحد إسقاط عشرات المسيّرات المعادية في هجمات جوية جديدة متبادلة، وذلك بالتزامن مع استمرار المعارك البرية على عدة جبهات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دفاعاتها أسقطت 138 طائرة مسيّرة أوكرانية صباح اليوم والليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع أن 23 من المسيرات الأوكرانية جرى إسقاطها في منطقة موسكو، وأن 4 منها كانت متجهة للعاصمة.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي بأن السلطات فرضت قيودا مؤقتة على هبوط وإقلاع الطائرات في مطار كالوغا بموسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن عمليات إسقاط المسيرات جرت في مقاطعات مسوكو وكالوغا وتولا وأوريول ونيجني نوفغورود وكورسك وبيلغورود وريازان، وكذلك فوق مياه البحر الأسود.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت 18 مسيرة روسية من بين 57 هاجمت مناطق أوكرانية الليلة الماضية.

وكانت روسيا أعلنت أمس إسقاط 27 مسيرة أوكرانية، بينها 4 فوق منطقة موسكو.

وأدى ذلك إلى تعليق رحلات الوصول والمغادرة لوقت وجيز في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو بموسكو.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أمس أكثر من 30 صاروخا و300 مُسيرة خلال هجومها الليلي الذي استهدف 10 مناطق في البلاد، مشيرا إلى إصابة 6 أشخاص في أوديسا جنوبي البلاد إثر هجوم بمسيرات روسية على مبنى سكني.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا يوميا هجمات بأعداد كبيرة من المسيرات في إطار الصراع المستمر منذ أواخر فبراير/شباط 2022.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت روسيا أن قواتها استولت على عدة بلدات وقرى في مقاطعات أوكرانية بينها دونيتسك (شرق) وسومي وخاركيف (شمال شرق).