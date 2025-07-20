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بالصور.. سكان غزة يموتون جوعا

وزارة الصحة أكدت وفاة 71 طفلا على الأقل نتيجة الجوع وسوء التغذية في غزة (الأناضول)
20/7/2025-|آخر تحديث: 15:00 (توقيت مكة)

في مشهد يعكس المأساة الإنسانية المتفاقمة، يواصل أهالي قطاع غزة مواجهة خطر الموت جوعا بعد مرور أكثر من 140 يوما على الإغلاق الكامل للمعابر.

عدد السكان المهددين بخطر الجوع في قطاع غزة يتجاوز المليوني إنسان (الأناضول)

ومع استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية، تتوالى التحذيرات من دخول القطاع مرحلة المجاعة الجماعية، وسط صمت دولي متواصل.

FILE PHOTO: Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis, in Gaza City FILE PHOTO: Palestinians react as they ask for food from a charity kitchen, amid a hunger crisis, in Gaza City, July 14, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa/File Photo DATE 19/07/2025 SIZE 3500 x 2356 Country PALESTINIAN TERRITORIES SOURCE REUTERS/Mahmoud Issa
فلسطينيون يطلبون الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في قطاع غزة (رويترز)

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فقد استُشهد أكثر من 900 شخص وأُصيب نحو 6 آلاف آخرين أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء أو البحث عن لقمة العيش في ظروف بالغة القسوة.

Palestinians, who were wounded in an Israeli fire while seeking aid supplies, according to medics, are transported after aid entered Gaza through Israel, amid a hunger crisis, in Beit Lahia, in the northern Gaza Strip July 20, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
وزارة الصحة في غزة أعلنت استشهاد أكثر من 900 شخص وإصابة نحو 6 آلاف خلال بحثهم عن الغذاء (رويترز)

وأكدت الوزارة أن 71 طفلا على الأقل فقدوا حياتهم بسبب الجوع وسوء التغذية، في وقت يتجاوز فيه عدد من يواجهون خطر الجوع في القطاع مليوني إنسان.

الجوع يفتك بأهالي غزة
الجوع يفتك بأهالي غزة (مواقع التواصل)

وشهد اليوم السبت استشهاد 63 شخصا وإصابة العشرات من طالبي المساعدات، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في استمرار واضح لسياسة الاستهداف المباشر للمدنيين.

ضحايا استهدفوا بنيران إسرائيلية بالقرب من مركز إغاثة عند محاولة الحصول على المساعدات (رويترز)

كما حذر المكتب من أن القطاع بات "على أعتاب الموت الجماعي" بفعل استمرار الحصار ومنع الإمدادات، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل استخدام التجويع كسلاح جماعي.

TOPSHOT - Demonstrators and journalists march in a protest against hunger in the Rimal district of Gaza City on July 19, 2025.
أهالي غزة يتظاهرون احتجاجا على الجوع في حي الرمال (الفرنسية)

وقد أدى منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في القطاع، في ظل عجز المستشفيات عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية للمرضى والمصابين.

فلسطينيون أصيبوا بنيران إسرائيلية في غزة بالقرب من مركز مساعدات (رويترز)

وتقول وزارة الصحة إن هذا الانهيار يفاقم من أعداد الضحايا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بسوء التغذية الحاد، لا سيما بين الأطفال والرضع.

Zainab Abu Haleeb, a five-month-old Palestinian girl diagnosed with malnutrition, according to medics, lies on a bed as she receives treatment at Nasser hospital in Khan Younis, in the southern Gaza Strip July 15, 2025. REUTERS/Hussam Al-Masri TPX IMAGES OF THE DAY
زينب أبو حليب طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمسة أشهر، تم تشخيصها بسوء التغذية (رويترز)

وفي الوقت الذي تحذر فيه المنظمات الدولية من وقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق، لا تزال المساعدات الإغاثية مكدّسة في المعابر المغلقة، دون إذن بالدخول.

EREZ WEST CROSSING, ISRAEL - NOVEMBER 11: A driver prepares a truck carrying humanitarian aid before crossing into the Gaza Strip on November 11, 2024 in Erez West Crossing, Israel. Last month, the UN's Acting Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief, Joyce Msuya, said that Israel had blocked food aid from entering northern Gaza between October 2-15. According to the UN, more than 1.8 million Palestinians in Gaza are experiencing "extremely critical" levels of hunger. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
وكالة أونروا ذكرت أن المساعدات الغذائية ما زالت عالقة عند المعابر دون إذن بالدخول (غيتي)

ووفق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فإن كميات كبيرة من المواد الغذائية الجاهزة للتوزيع لا تزال في مخازنها بمدينة العريش المصرية، دون أن تتمكن من الوصول إلى المحتاجين داخل القطاع المحاصر.

EREZ WEST CROSSING, ISRAEL - NOVEMBER 11: A driver prepares a truck carrying humanitarian aid before crossing into the Gaza Strip on November 11, 2024 in Erez West Crossing, Israel. Last month, the UN's Acting Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief, Joyce Msuya, said that Israel had blocked food aid from entering northern Gaza between October 2-15. According to the UN, more than 1.8 million Palestinians in Gaza are experiencing "extremely critical" levels of hunger. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
معبر إيريز (غيتي)

ورغم المناشدات المتكررة، لم تُحرّك القوى الدولية ساكنا أمام ما تصفه منظمات حقوقية بـ"جريمة حرب تُرتكب على مرأى العالم"، وسط استخدام واضح لتجويع السكان كأداة عقاب جماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

TOPSHOT - A demonstrator holds a sign reading in Arabic "a hungry journalist writes a report about the hungry" during a protest by journalists against hunger in the Rimal district of Gaza City on July 19, 2025.
احتجاج الصحفيين ضد الجوع في حي الرمال بمدينة غزة (الفرنسية)

وفي ظل هذه الأوضاع، تتصاعد المطالبات الشعبية والرسمية بضرورة التحرك العاجل لفك الحصار وفتح المعابر والسماح بدخول الإغاثة، في محاولة أخيرة لوقف انهيار شامل يهدد حياة الملايين من المدنيين العزّل في قطاع غزة.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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