إيران تعلن استبدال أنظمة الدفاع الجوي المتضررة بعد حربها مع إسرائيل

أعلن محمود موسوي نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني أن إيران استعاضت عن أنظمة الدفاع الجوي التي تضررت خلال المواجهة العسكرية مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي بأنظمة محلية كانت مخزنة مسبقا في مواقع إستراتيجية.

ونقلت وكالة "دفاع برس" الإيرانية اليوم الأحد عن موسوي قوله "تعرضت بعض دفاعاتنا الجوية لأضرار، وهذا أمر لا يمكننا إخفاؤه، لكن زملاءنا استخدموا الموارد المحلية واستعاضوا عنها بأنظمة بديلة كانت مجهزة سلفا من أجل الحفاظ على أمن المجال الجوي".

وخلال الحرب الأخيرة نفذت القوات الجوية الإسرائيلية ضربات مركزة على الدفاعات الجوية الإيرانية، في حين ردّت القوات المسلحة الإيرانية بهجمات متتالية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف داخل إسرائيل.

وقبل اندلاع الحرب كانت إيران تعتمد بشكل رئيسي على منظومتها المحلية بعيدة المدى "باور 373"، بالإضافة إلى منظومة "إس-300" الروسية الصنع.

ولم يشر تقرير وكالة "دفاع برس" إلى استيراد أي أنظمة دفاع جوي أجنبية خلال الأسابيع الأخيرة.