أنس الشريف ينقل مشهد سيدة سقطت أرضا بسبب الجوع بمدينة غزة

لم يستطع مراسل الجزيرة في مدينة غزة أنس الشريف تمالك نفسه وبدا متأثرا جدا وهو يصف المشاهد المأساوية التي يشاهدها يوميا، خاصة في ظل تفاقم المجاعة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات، وكان لافتا مشهد سيدة سقطت أرضا بسبب الجوع والتعب أمام مستشفى الشفاء.

ووصف المراسل الوضع في مدينة غزة ومناطق الشمال بأنه مأساوي وكارثي وخطير جدا، حيث يتعرض الناس للموت بالقصف وبالتجويع وبالمجازر الإسرائيلية.

وقال أنس من أمام مستشفى الشفاء" نحن تعبنا جميعا داخل غزة"، وأشار إلى إنهم يوثقون منذ صباح اليوم مشاهد لم يشهدوها طوال الحرب.

وقال إن بعضا من معارفه وأصدقائه وجيرانه كانوا تحدثوا عن حاجتهم لرغيف واحد من الخبز يسد جوعهم، لكنه شاهدهم محملين بأكفان عند وصولهم إلى مستشفى الشفاء بعد أن سقطوا في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

يذكر أن 62 فلسطينيا استشهدوا -بينهم 58 من منتظري المساعدات- وأصيب العشرات من منتظري المساعدات في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم شمال غربي مدينة غزة.

وعجز أنس عن الكلام وهو يصف مشاهد الموت في مدينة غزة، وكيف أن الناس يموتون عندما يذهبون للحصول على الطحين، وكيف يعجزون عن المشي بسبب شدة الجوع والقهر حتى أن بعضهم يسقطون عند بوابات المستشفى ولا يستطيعون الاستمرار.

ويقول إنهم عاشوا المجاعة الأولى التي أكل فيها الناس أعلاف الحيوانات، لكن هذه الأعلاف لم تعد متوفرة خلال المجاعة الحالية، مما يضطر الناس في ظل غياب البدائل إلى التوجه إلى مراكز مصائد الموت من أجل الحصول على رغيف خبز واحد، ولكنهم يعودون إما شهداء أو مصابين.

بحث دون جدوى

وردا على سؤال للجزيرة عن الطريقة التي يوفر بها الغذاء له ولأطفاله، قال أنس "نحن الذين نعمل ولنا دخل شهري لا نستطيع شراء وجبة طعام واحدة في داخل قطاع غزة، فكيف للمواطن الذي لا يعمل وينزح على مدار الساعة ومعرّض للقصف والاستهداف ويعيش داخل الخيام أن يحاول البحث عن وجبة طعام؟!".

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وأوضح أن حاله مثل حال أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وأقسم بالله العظيم أنه منذ أمس وهو يبحث برفقة زملاء عن وجبة طعام واحدة لكنهم لم يعثروا عليها، وأنهم منذ ساعات الصباح لم يتناولوا الطعام، وهو حال جميع الناس في غزة.

وقال إن العديد من المواطنين يأتونه يوميا، ويطلبون منه إيصال صوتهم ورسالتهم إلى العالم بأنهم يموتون من الجوع، خاصة الأطفال.

وبينما كان مراسل الجزيرة يسرد في تقريره الوضع المأساوي في قطاع غزة عموما سقطت سيدة كبيرة في السن على الأرض أمام بوابة مستشفى الشفاء بسبب شدة الجوع، مما جعل الموجودين في المكان يسارعون إلى مساعدتها على الوقوف بعد أن بدت منهكة من الجوع والتعب.

ولم يتمالك أنس نفسه وهو يصف حالة السيدة، حيث انفجر باكيا، وهو يقول "الناس يسقطون على الأرض في الشوارع من شدة الجوع وهم بحاجة إلى رغيف خبز واحد وشربة ماء"، وتحدّث عن موت بطيء يشهده الغزيون.