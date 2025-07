اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إسرائيل بقتل الأطفال، وتجويع الملايين، مؤكدة أن نية إسرائيل "هي محو الفلسطينيين من قطاع غزة".

وفي تعليق لها على مقتل فلسطيني من ذوي الإعاقة جوعًا في غزة، قالت ألبانيزي في منشور على منصة "إكس": "جيلنا تربّى على أن النازية كانت الشر الأعظم.. واليوم هناك دولة (في إشارة إلى إسرائيل) تتعمد تجويع الملايين وتطلق النار على الأطفال".

وحول ما يجري في القطاع قالت ألبانيزي للجزيرة "لا توجد كلمات تصف ما يحدث في غزة فالمجاعة وصلت ذروتها"، واعتبرت المقررة الأممية أن المجتمع الدولي "يكافئ إسرائيل ولا يمكن الحديث عن حل الدولتين وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

My generation was taught Nazism was the greatest evil; and it was; and colonial crimes should've not been omitted.

Today, a state starving millions/shooting children for sport, shielded by democracies & dictators alike, is the new abyss of cruelty.

How will we survive this?? https://t.co/xDN8MAf44Y

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt July 20, 2025