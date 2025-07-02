5 قتلى و11 مصابا بانفجار استهدف سيارة حكومية في باكستان

قتل 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون في تفجير وقع صباح اليوم الأربعاء في مقاطعة باجور بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وقال ضابط شرطة منطقة باجور وقاص رفيق لموقع "دون دوت كوم" إن 5 أشخاص، من بينهم اثنان من رجال الشرطة ومدني، قتلوا في الانفجار الذي استهدف مركبة حكومية لدى مرورها على طريق ناواغاي.

وأشار إلى أن "الانفجار كان قويا لدرجة أن السيارة المستهدفة دمرت بالكامل"، مضيفا أن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار ونقلوا على الفور إلى مستشفى خار لتلقي العلاج.

ومن بين القتلى مساعد مفوض ناواغاي فيصل إسماعيل، وتهسيلدار عبد الوكيل، وسوبيدار نور حكيم، وشرطي رشيد.

وقال مدير شرطة المنطقة إن الإجراءات الأمنية عززت في المنطقة وإن أنشطة الإغاثة جارية.

وأدان مستشار الصحة في ولاية خيبر بختونخوا احتشام علي الانفجار بشدة، وأعرب عن حزنه لوفاة مساعد المفوض والآخرين في الحادث.

وقال "فرضت حالة الطوارئ في مستشفيات باجور وتم تنبيه موظفي إدارة الصحة لتقديم الإسعافات الأولية".

من جهته، طلب المفتش العام لشرطة خيبر بختونخوا ذو الفقار حميد تقريرا عن الانفجار من ضابط شرطة منطقة مالاكاند.

وأمر أيضًا بتسريع العمليات الاستخباراتية ضد جماعة حركة طالبان باكستان المحظورة، ووجه المفتش العام الإضافي للشرطة في إدارة مكافحة الإرهاب بإرسال فريق خاص إلى باجور.

وقال حميد إن "قسما خاصا يحصل على معلومات استخباراتية تتعلق بالحادث"، مضيفا أنه وفقا للمعلومات الأولية فإن حركة طالبان باكستان استهدفت سيارة مساعد المفوض.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق "لإلقاء القبض على العناصر المتورطة في الحادث في حين يتم جمع كل الأدلة اللازمة من الموقع"، مضيفا أن فرق إبطال المتفجرات تواجدت في الموقع.

وأكد قائد شرطة خيبر بختونخوا أنه سيتم التعامل بصرامة مع العناصر التي تعكر صفو البلاد والإقليم.

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ويأتي الحادث بعد يوم من مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة 2 آخرين في تفجير عبوة ناسفة في مقاطعة ديره إسماعيل خان التابعة كذلك لإقليم خيبر بختونخوا.