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ممداني: ترامب هددني بسحب الجنسية ولن أقبل الترهيب

Zohran Mamdani gestures as he speaks during a watch party for his primary election, which includes his bid to become the Democratic candidate for New York City mayor in the upcoming November 2025 election, in New York City, U.S., June 25, 2025. REUTERS/David 'Dee' Delgado
ممداني (33 عاما) سيصبح أول عمدة مسلم من جنوب آسيا لنيويورك إذا فاز في الانتخابات الرئيسية المقررة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (رويترز)
2/7/2025-|آخر تحديث: 20:39 (توقيت مكة)

قال زهران ممداني المرشح الفائز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدده بسحب جنسيته وترحيله"، مؤكدا رفضه الصمت والترهيب.

جاء ذلك في منشور على إكس، ردا على تصريحات ترامب التي اتهم فيها ممداني بعرقلة عمل دائرة الهجرة والجمارك بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح ممداني أن الرئيس ترامب هدده بسحب جنسيته وترحيله لأنه وعد بعدم التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك حال انتخابه عمدة لنيويورك.

وأضاف "ترامب لم يقل هذه الكلمات لأنني خالفت القانون، بل لأنني لن أسمح لإدارة الهجرة والجمارك بإرهاب مدينتنا".

وتابع "تصريحات ترامب ليست هجوما على ديمقراطيتنا فحسب، بل هي رسالة أيضا إلى كل مقيم في نيويورك يرفض الصمت. لن نقبل الصمت وهذا التهديد".

وخلال مؤتمر صحفي في مركز جديد لاحتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا الثلاثاء، قال ترامب إنه إذا لم يتعاون ممداني مع إدارة الهجرة والجمارك فإنهم "سيضطرون إلى اعتقاله".

وأمس الثلاثاء، فاز ممداني، عضو مجلس ولاية نيويورك، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمنصب عمدة المدينة، بحسب النتائج الرسمية.

ووفقا للنتائج النهائية، حصل ممداني على 56% من أصوات الناخبين متفوقا على منافسه حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بفارق 12 نقطة.

ممداني البالغ من العمر 33 عاما سيصبح أول عمدة مسلم من جنوب آسيا لنيويورك إذا فاز في الانتخابات الرئيسية المقررة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وممداني الذي يبرز باعتباره اشتراكيا ديمقراطيا، أطلق وعودا خلال حملته الانتخابية مثل جعل النقل العام مجانيا، وتجميد زيادات الإيجار، وفرض ضرائب أعلى على سكان نيويورك ذوي الدخل المرتفع.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

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