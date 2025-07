ممداني: ترامب هددني بسحب الجنسية ولن أقبل الترهيب

قال زهران ممداني المرشح الفائز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدده بسحب جنسيته وترحيله"، مؤكدا رفضه الصمت والترهيب.

جاء ذلك في منشور على إكس، ردا على تصريحات ترامب التي اتهم فيها ممداني بعرقلة عمل دائرة الهجرة والجمارك بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وأوضح ممداني أن الرئيس ترامب هدده بسحب جنسيته وترحيله لأنه وعد بعدم التعاون مع إدارة الهجرة والجمارك حال انتخابه عمدة لنيويورك.

وأضاف "ترامب لم يقل هذه الكلمات لأنني خالفت القانون، بل لأنني لن أسمح لإدارة الهجرة والجمارك بإرهاب مدينتنا".

وتابع "تصريحات ترامب ليست هجوما على ديمقراطيتنا فحسب، بل هي رسالة أيضا إلى كل مقيم في نيويورك يرفض الصمت. لن نقبل الصمت وهذا التهديد".

My statement on Donald Trump's threat to deport me and his praise for Eric Adams, who the President "helped out" of legal accountability. https://t.co/m7pNcT2DFS pic.twitter.com/UcYakMx4lI

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) July 1, 2025