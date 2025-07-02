مشاهد لسرايا القدس توثق استهداف جنود وآليات للاحتلال بخان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستخدم مقاتلو السرايا قذائف الهاون في استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الكتائب في مقطع فيديو -عرضته قناة الجزيرة- أن العملية تمت بالاشتراك مع كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتضمنت المشاهد عملية إلقاء قذائف الهاون من أماكن مختلفة من قبل مقاتلين باتجاه جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.

وكانت سرايا القدس أعلنت قبل يومين، تدمير آليتين عسكريتين إسرائيليتين شرقي مدينة خان يونس، كما أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم.

وكشفت السرايا عن أن العملية جاءت بالاشتراك مع كتائب القسام.

وفي إطار العمليات المتواصلة للمقاومة الفلسطينية، أفادت مواقع إسرائيلية بمقتل جندي من وحدة إيغوز بحادثة قنص في قطاع غزة، كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في القطاع.