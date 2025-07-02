مجزرة النصيرات في فيلم استقصائي على "الجزيرة 360"

تبث منصة "الجزيرة 360"، غدا الخميس، فيلما استقصائيا يكشف تفاصيل صادمة وحصرية عن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات يوم 8 يونيو/حزيران الماضي.

ووصفت المجزرة بأنها واحدة من أبشع جرائم الاحتلال خلال العام الأول من عدوانه على غزة، وأسفرت عن استشهاد 274 فلسطينيا، فضلا عن مئات الجرحى، بعدما شنّت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على المخيم.

ويكشف الفيلم الذي جاء تحت عنوان "274 النصيرات مجزرة الرهائن"، تفاصيل صادمة تبث لأول مرة تروي "كيف تحول النصيرات إلى ساحة إعدام جماعي؟".

ويوثّق الفيلم لحظة بلحظة ما حدث في ذلك اليوم، من شهادات حيّة وأدلة حصرية، ويعيد بناء المشهد الكامل لجريمة هزّت غزة والعالم، بذريعة "تحرير أسرى".

فيلم استقصائي يوثّق مجـ.ـزرة النصيرات كما لم تُروَ من قبل.

كيف وقعت الجـ،ـريمة؟ وما الذي حدث في ذلك اليوم؟

ترقّبوا فيلم "النصيرات 274 مجـ،ـ,ـزرة الرهائن"، حصريا على #الجزيرة360

الرابط: https://t.co/brl8bVpKOU#مشاهدة_بلا_قيود pic.twitter.com/xp8yh4JeVt — AJ360 – الجزيرة 360 (@aljazeera360) July 1, 2025

ويكشف الفيلم، الذي تم بالتعاون مع وكالة سند للتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة، تفاصيل غير مسبوقة وشهادات حصرية تدمغ حقيقة المجزرة التي ارتكبت بحق المدنيين.

كما يسلط الضوء على منطقة تحولت إلى مسرح للموت، ليفضح حقيقة مجزرة بدم بارد ويكشف حجم العنف غير المبرر الذي مارسته قوات الاحتلال بحق المدنيين في النصيرات، بما في ذلك الاستهداف المباشر للأطفال والنساء وقصف منازل بعيدة عن موقع الاشتباك.

وأكد مدير منصة "الجزيرة 360″، جمال الدين الشيال، أن هذا الفيلم "لا يوثق الجريمة فحسب، بل يفتح المجال أمام توثيق السردية الفلسطينية، وهو ما تسعى له الجزيرة 360 بأن تكون أعمالها أدلة تساعد في محاسبة المجرمين، وليس فقط عرض الأفلام".