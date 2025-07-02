"القبطان نور" وحديث عن كارثة بالبحر المتوسط.. حقيقة أم سعي للشهرة؟

في عصر السوشيال ميديا وتعدد منصات التواصل، بات من السهل لأي شخص نشر أخبار أو آراء أو حتى معلومات مضللة لا تستند إلى أساس علمي أو خبري موثوق، ومع انتشار الهواتف الذكية المزودة بكاميرات عالية الجودة، أصبح بإمكان أي فرد تسجيل فيديوهات ينقل فيها معلومات أو يومياته، ونشرها بسرعة على مختلف المنصات.

شو موضوع البحر الأبيض المتوسط ؟🚨 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 2, 2025

وفي هذا السياق، ضجت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بفيديوهات نشرها شاب مصري يعرف باسم "القبطان نور"، حذر فيها من احتمال وقوع كارثة وشيكة في البحر الأبيض المتوسط.

وزعم القبطان، عبر تسجيلاته، أن تحذيراته تستند إلى معلومات استخلصها من أجهزة الرادار وأنظمة القياس على متن السفينة التي يعمل عليها، مشيرا إلى رصده "حركة غريبة" في ترددات الأمواج تحت سطح البحر.

ووصف القبطان هذه الترددات بأنها مجهولة المصدر، وغير طبيعية في توقيتها، وتأتي من اتجاهات غير مألوفة، مؤكدا أن هذه التغيرات ليست ظواهر طبيعية وإنما "بفعل فاعل" على حد وصفه.

بسم الله الرحمن الرحيم 🌊 ما الذي يحدث في البحر المتوسط؟ انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت جدلاً واسعًا، يظهر فيها شاب مصري يُدعى "القبطان نور" يحذّر من احتمال وقوع كارثة وشيكة في البحر الأبيض المتوسط. يستند تحذيره إلى معلومات يقول إنها… pic.twitter.com/8OLxPl1yQt — bri8trose 🔻 (@bri8trose) July 1, 2025

هذه الادعاءات أثارت حالة من الذعر بين متابعي منصات التواصل، الذين تساءلوا عن مدى صحة ما ذكره القبطان.

وقابل البعض هذه التحذيرات بالتشكيك، مؤكدين أن السفن الملاحية لا تتوفر على أجهزة ترصد مثل هذه التغيرات.

في المقابل، دافع آخرون عن القبطان نور، مشيرين إلى أن كثيرا من مقاطعه السابقة تحققت، مما زاد من حيرة المتابعين.

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وإزاء هذا الجدل، خرج المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري عن صمته، حيث صرح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، لموقع "القاهرة 24″، قائلًا "ما ذكره القبطان غير صحيح ومبالغ فيه، ولا يستند لأي أساس علمي. لن يحدث تسونامي أو زلازل نتيجة ترددات الموج كما زعم، وارتفاع الأمواج أمر طبيعي في البحر المتوسط".

وتعالت أصوات مطالبة بمحاسبة مطلقي الشائعات الذين ينشرون الذعر بين المواطنين دون سند علمي.

فيما أشار آخرون إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية أو أبحاث علمية تؤكد وجود نشاط غير طبيعي في أعماق البحر المتوسط يستدعي القلق، سواء من زلازل أو براكين أو تجارب بحرية خطيرة.

القبطان نور

اللي رعب الناس كلها وجابلهم توتر وقلب الدنيا بتصريحاته المرعبه عن حاله البحر المتوسط وان في حاجه حيحصل وبلاوي كتير

مش عارفه انت بتكلم بجد ولا بتدور علي تريند

المهم انت رعبت الكره الارضيه كلها pic.twitter.com/rROjpJAX0W — loulou 🌹🍀🌺🌿⚘️ (@thoughtsbylulu) July 1, 2025

ورجح مدونون أن ما يحدث من تغير الأمواج يعود لعوامل طبيعية معروفة مثل الرياح الموسمية الشديدة (لُدوس) التي تثير الأمواج في مواسم معينة من السنة.

ونصح خبراء ومتابعون جمهور منصات التواصل بضرورة متابعة الحسابات الرسمية للهيئات العلمية والجهات الحكومية المختصة، وعدم الانسياق وراء مقاطع الفيديو المثيرة قبل التحقق من صحتها عبر مصادر رسمية.

انا شوفت الفديو والشاب اللى بيقول قبطان مش بيعرف يعبر وعاوز يعمل مشاهدات فاخترع البلبلة للناس .. وهذه جريمةلأنه يبث معلومات عير صحيحة بقصد تخويف الناس أو تكدير صفوهم — Tarek Hassan (@tarekhassan2018) July 2, 2025

وفي ختام الجدل، قام القبطان نور بحذف الفيديو الأصلي، وخرج بتسجيل جديد أوضح فيه أن السفن التجارية مزودة بأجهزة متطورة ترصد التحذيرات الخاصة بحالة البحر، مؤكدا أن حديثه كان تحليلا شخصيا استند فيه إلى ارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط، ولم يشر فيه إلى مصر بشكل خاص.