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فرنسا تسلم السنغال قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من البلاد

قوات - قاعدة فرنسية في السنغال. DAKAR, SENEGAL - NOVEMBER 16: Soldiers are seen during the military exercise 'Xaritoo 2023' organized by Senegal and France in Dakar, the capital of Senegal on November 16, 2023. The annual exercise organized by the Senegalese and French military forces featured counter-terrorism and hostage rescue scenarios during the public session held in Montrolland, approximately 100 kilometers from the capital city of Dakar. The exercise, which commenced on November 10th this year, will conclude on November 18th. (Photo by Cem Ozdel/Anadolu via Getty Images)
السنغال أبلغت فرنسا أن عليها إغلاق قواعدها العسكرية في البلاد بحلول العام 2025 (غيتي)
2/7/2025-|آخر تحديث: 04:49 (توقيت مكة)

سلّمت فرنسا، أمس الثلاثاء، السنغال قاعدة عسكرية كان يستخدمها جيشها، وذلك في إطار انسحاب القوات الفرنسية من البلاد الواقعة غرب أفريقيا.

وأعلن رئيس السنغال بشير ديوماي فاي أواخر العام الماضي أن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، يتعيّن عليها أن تغلق قواعدها العسكرية في السنغال بحلول العام 2025، في إطار آلية بدأ تنفيذها في مارس/آذار مع تسليم أولى المنشآت للسلطات السنغالية.

وسلّمت فرنسا أمس مركز اتصالات عسكرية يقع في مدينة روفيسك القريبة من دكار، وفق بيان للسفارة الفرنسية في السنغال.

والمركز، وفق البيان، كان "مسؤولا عن الاتصالات على الساحل الجنوبي للأطلسي منذ العام 1960".

وبعد استقلالها في العام 1960، بقيت السنغال واحدة من أكثر حلفاء فرنسا موثوقية في أفريقيا.

لكن فاي الذي تولى السلطة في 2024، تعهد بمعاملة فرنسا كأي شريك أجنبي آخر.

ونتيجة لذلك، من المقرر تسريح جميع الموظفين السنغاليين الذين يعملون لحساب القوات الفرنسية في السنغال اعتبارا من الأول من يوليو/تموز.

المصدر: الفرنسية

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