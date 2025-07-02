عشرات الشهداء ونزوح آلاف السكان من شمال غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم الأربعاء جراء غارات كثيفة تركزت إلى حد كبير على خان يونس، بعد أن أوقع القصف أمس أكثر من 100 شهيد، في وقت نزحت فيه آلاف العائلات من شمال غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 32 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل، بينهم 24 في خان يونس، منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي باستشهاد 6 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين -معظمهم أطفال- في قصف نفذته مسيّرات إسرائيلية فجر اليوم على خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وداع موجع لشهداء عائلة أبو طعيمة، نساء يبكين أحبّاءهن الذين ارتقوا جراء قصف خيمتهم في مواصي خان يونس جنوب القطاع الليلة الماضية. pic.twitter.com/EtUWQOtKj6 — فلسطين بوست (@PalpostN) July 2, 2025

وقال المصدر إن حالة بعض المصابين خطرة، ونشر ناشطون صورا تظهر أطفالا مضرجين بدمائهم في المستشفى.

وتأتي المجزرة الجديدة في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين بعد ساعات من إصدار جيش الاحتلال أوامر بإخلاء عدة أحياء في خان يونس بذريعة إطلاق صواريخ من داخلها أمس.

وكانت كتائب القسام تبنت إطلاق صواريخ من طراز "كيو-20" من منطقة توجد فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية شمال خان يونس على مستوطنتي نير إسحاق ومفتاحيم المحاذيتين لقطاع غزة.

وتشهد خان يونس معارك محتدمة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في بعض المحاور بالمنطقة.

غارات مستمرة

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بوصول 4 شهداء بينهم طفلان إثر غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وتعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة، بما فيها حي الشجاعية، لغارات جوية وقصف مدفعي، وشمل القصف حي الزيتون الذي يقع جنوب شرقي المدينة، وفقا لمصادر فلسطينية.

وكانت مدينة غزة شهدت في الأيام القليلة الماضية عدة مجازر إحداها وقت في استراحة على شاطئ البحر وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

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وفي شمال القطاع، تجدد القصف اليوم على منطقة جباليا التي تعرضت في المدة الأخيرة لأحزمة نارية.

وفي وسط القطاع، أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 5 بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين بدير البلح.

وقبل ذلك، استهدفت غارة خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى مما أسفر عن 10 مصابين.

وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أفادت بأن 109 فلسطينيين استشهدوا أمس الثلاثاء جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشهداء سقطوا في جنوبي القطاع وبينهم عدد من الباحثين عن مساعدات غذائية.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 6300 وأصيب 22 ألفا، وبين الشهداء 600 من المجوّعين الذي استهدفوا في محيط مراكز المساعدات الخاضعة لإشراف أميركي إسرائيلي.

عائلات فلسطينية تغادر شمال غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/XgTtzge4r6 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 2, 2025

نزوح

في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 1500 عائلة نزحت من شمال غزة، وكذلك من الجزء الشرقي من محافظة غزة.

وأضافت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تكثفت في غزة منذ إصدار أمر النزوح الأخير.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس إن 82% من مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية.

وأضافت الوكالة أن الفلسطينيين لا يجدون مكانا يلجؤون إليه مع استمرار تدمير المنشآت ومراكز الإيواء.

وتؤكد الأمم المتحدة أن إسرائيل تحاصر السكان في نحو 22% من مساحة القطاع.

ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، اضطر معظم السكان البالغ عددهم نحو 2.2 مليون إلى النزوح مرة واحدة على الأقل.

ونزح مئات الآلاف من مناطق توغلت فيها الدبابات الإسرائيلي وبينها رفح وخان يونس في الجنوب، وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون والمناطق الشرقية لمدينة غزة في الشمال.