المقاومة تستنزف الاحتلال وتقتل جنديان وتصيب آخرين في عمليات نوعية بالقطاع

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا للاحتلال قتل وأصيب 5 آخرون في ثلاث عمليات للمقاومة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، فيما أقر جيش الاحتلال بقمتل جندي آخر.

ووفقا لما سمح بنشره حتى الآن حول خسائر الاختلال فإن الجندي القتيل يتبع وحدة "إيغوز" قتل في حادثة قنص في القطاع. كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة.

كما أقر جيش الاحتلال أن جنديا آخر قتل ، وهو برتبة رقيب من كتيبة المدرعات 82 في معارك شمال قطاع غزة، كما أصيب قائد دبابة وجندي في سلاح المدرعات بجروح بالغة الخطورة في نفس العملية.

فيما أصيب جندي بجروح بالغة من وحدة إيغوز في عملية منفصلة شمال قطاع غزة

وذكرت بعض المنصات الإخبارية الإسرائيلية أن عددا من الجنود أصيبوا إثر استهدافهم بصواريخ آر بي جي. فيما لا زالت الرقابة العسكرية تمنع النشر وكشف الموقعين الآخرين.

وفي وقت سابق كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفاد بمقتل وإصابة جنود اليوم في "حدثين أمنيين صعبين" في غزة، في وقت أعلنت فيه سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها نفذت عملية مركبة صباح اليوم استهدفت عشرات الجنود في حي الشجاعية.

كمين مركب

ووفقا للتفاصيل الذي ذكرتها السرايا فقد استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات الاحتلال في "مربع الهدى"، شرقي حي الشجاعية في قطاع غزة؛ وأوضحت أنّ العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات المتوغلة، ما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري.

وأشارت إلى أنّ مقاتليها استهدفوا القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه، تلته قذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات؛ ثم اشتبكوا معها من مسافة قريبة جدا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأوقعوا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح.

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وفي ذات السياق أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت أنها استهدفت أمس دبابة ميركافا بعبوة على خط إمداد العدو في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس.

وحول آلية عمل المقاومة وتكبيد الاحتلال خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية ذكر موقع حدشوت بزمان الإخباري أن المقاومة "اخترقت أسلوب عمل" وتحركات جيش الاحتلال بغزة مما مكنها من " ضرب الجنود والقوات المدرعة بعنف في ميدان الرماية".

ووفقا لمحللين عسكريين فإن المقاومة تنفذ عمليات استنزاف دقيقة ضد قوات الاحتلال في مواقع تمركزها داخل قطاع غزة. مما يسهم في تفتيت القدرة القتالية للاحتلال، وإبقائه في حالة استنزاف دائم دون خط تماس واضح.