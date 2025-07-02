المقاومة تستنزف الاحتلال وتقتل جنديا وتصيب آخرين في عمليات نوعية بغزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده في قطاع غزة اليوم الأربعاء، في حين تضاربت الأنباء بشأن مقتل جندي آخر في عملية قنص نفذتها المقاومة.

فقد ذكر الجيش أن جنديا برتبة رقيب من كتيبة المدرعات 82 قتل في معارك شمال القطاع، في حين أصيب قائد دبابة وجندي في سلاح المدرعات بجروح بالغة الخطورة في العملية نفسها.

وتضاربت روايات وسائل الإعلام بشأن مقتل جندي من وحدة "إيغوز" في حادثة قنص، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى أنه أصيب بجروح بالغة، كما أصيب 5 آخرون.

وبالإعلان عن مقتل الجندي اليوم يرتفع عدد قتلى الاحتلال في الحرب إلى 881 قتيلا، حيث قتل الشهر الماضي 22 ضابطا وجنديا.

وفي سياق متصل، أطلق جيش الاحتلال اسما جديدا على المرحلة الجديدة من الحرب على غزة، حيث أطلق عليها اسم "الليث المشرئب"، ويعتبر هذا الاسم تكملة لاسم الحرب على إيران التي اقتبست من التوراة "شعب مثل الأسد يهبّ ومثل الليث يشرئب".

كمين مركب

وكشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تفاصيل كمين مركب نفذته صباح اليوم استهدفت فيه عشرات الجنود بحي الشجاعية.

ووفقا للسرايا، فقد استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات الاحتلال في "مربع الهدى" شرقي حي الشجاعية في قطاع غزة، وأوضحت أن العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات المتوغلة، مما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري.

وأشارت إلى أن مقاتليها استهدفوا القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه، تلته قذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات، ثم اشتبكوا معها من مسافة قريبة جدا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأوقعوا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح.

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت أمس الثلاثاء دبابة ميركافا بعبوة على خط إمداد العدو في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس.

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كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة الشمالي.

وبشأن آلية عمل المقاومة وتكبيد الاحتلال خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، ذكر موقع "حدشوت بزمان" الإخباري أن المقاومة "اخترقت أسلوب عمل" وتحركات جيش الاحتلال في غزة، مما مكّنها من "ضرب الجنود والقوات المدرعة بعنف في ميدان الرماية".

ووفقا لمحللين عسكريين، فإن المقاومة تنفذ عمليات استنزاف دقيقة ضد قوات الاحتلال في مواقع تمركزها داخل قطاع غزة، مما يسهم في تفتيت القدرة القتالية للاحتلال، وإبقائه في حالة استنزاف دائم دون خط تماس واضح.