قتلى وجرحى بانفجار في بلدة جبرين بريف حماة

أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع قتلى وجرحى جراء انفجار اليوم الأربعاء في بلدة جبرين في ريف حماة وسط غربي سوريا.

ونقل ناشطون على منصات التواصل أنباء مفادها أن الانفجار نجم عن احتراق شاحنة لنقل الوقود (صهريج) ما تسبب في سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى.

وقبل أسبوع، قُتل 22 شخصا وأصيب العشرات جراء تفجير استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، واتهمت السلطات تنظيم الدولة الإسلامية بالوقوف وراءه.

شهداء وجرحى جراء انفجار في منطقة جبرين شرق #حماة pic.twitter.com/lww1aTaOWx — وجه سوريا الجديد (@Hasan58950296) July 2, 2025

وكان ذلك أول تفجير من نوعه في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونفذت قوات الأمن السورية حملات ضد مسلحي تنظيم الدولة، واشتبكت مع عناصر من التنظيم في محافظة حلب شمال غرب البلاد.