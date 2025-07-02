7 قتلى بانفجارات وسط سوريا

أفادت السلطات السورية بمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين اليوم الأربعاء، في انفجار شاحنة نقل وقود (صهريج) وانفجارات متتالية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، قال مصدر طبي في مشفى حماة الوطني إن 7 جثث محترقة وعددا من الجرحى، جروح بعضهم خطيرة، وصلوا المشفى، وتم نقل عدد من الجرحى إلى مشافي أخرى للعلاج.

وقال شاهد عيان يُدعى حسن عبد الله من بلدة جبرين حيث وقع الحادث "لم يُعرَف سبب الانفجار، لكنه خلف دمارا واسعا في المباني المجاورة وفرق الإنقاذ ترفع أنقاض المباني التي دُمرت، وأعداد القتلى والجرحى بالعشرات، منهم من احترق بشكل مباشر أو نتيجة انهيار المباني".

شهداء وجرحى جراء انفجار في منطقة جبرين شرق #حماة pic.twitter.com/lww1aTaOWx — وجه سوريا الجديد (@Hasan58950296) July 2, 2025

وفي محافظة إدلب، قالت مصادر محلية إن أكثر من 10 انفجارات وقعت قرب بلدة الفوعة على طريق كفريا في موقع عسكري، وأن الانفجارات المتتالية تشير إلى وجود ذخيرة وصواريخ وسط حذر عناصر الخوذ البيضاء بالتعامل مع الحريق".

وقبل أسبوع، قُتل 22 شخصا وأُصيب العشرات جراء تفجير استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، واتهمت السلطات تنظيم الدولة الإسلامية بالوقوف وراءه.

وكان ذلك أول تفجير من نوعه في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونفذت قوات الأمن السورية حملات ضد مسلحي تنظيم الدولة، واشتبكت مع عناصر من التنظيم في محافظة حلب شمال غربي البلاد.