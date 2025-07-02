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شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" تتعرض لهجوم سيبراني "كبير"

SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 22: A Qantas Link plane is seen after landing at Sydney International Airport on February 22, 2024 in Sydney, Australia. Qantas has demonstrated a significant financial turnaround, reporting a record $2.47 billion profit for the 2022-23 fiscal year, marking a stark change from the previous year's $1.86 billion loss. The airline's strong performance was attributed to robust travel demand and high ticket prices, with domestic earnings before interest and taxes (EBIT) jumping to 18.2%, representing a 50% increase in profit margins over the past six years. The company's return on invested capital also increased to 103.6%, reflecting its improved financial position and operational performance. (Photo by Jenny Evans/Getty Images)
الشركة قالت إن القراصنة اخترقوا نظاما يحوي بيانات نحو 6 ملايين من عملائها (غيتي)
2/7/2025-|آخر تحديث: 11:24 (توقيت مكة)

أعلنت شركة الطيران الأسترالية كوانتاس -اليوم الأربعاء- أنها فتحت تحقيقا إثر تعرضها لهجوم سيبراني "كبير" اخترق خلاله قراصنة نظاما يحتوي على بيانات حساسة لـ6 ملايين من عملائها.

وقالت الشركة -في بيان- "نواصل التحقيق في حجم البيانات المسروقة، لكننا نتوقع أن يكون كبيرا".

وأضافت أن النظام الذي طاله الهجوم الإلكتروني يحتوي على سجلات 6 ملايين عميل، لكنه لا يحتوي تفاصيل بطاقات الدفع أو أرقام جوازات السفر.

لكن الشركة حذرت -في بيانها- من أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني للعملاء وأرقام هواتفهم وتواريخ ميلادهم.

وشدد البيان على أن الهجوم لم يؤد إلى "أي تأثير على عمليات كوانتاس أو أمنها".

ونقل عن الرئيسة التنفيذية للشركة فانيسا هادسون قولها: "نعتذر بشدة لعملائنا، وندرك حالة عدم اليقين التي سبّبها هذا الأمر".

وأضافت: "عملاؤنا يأتمنوننا على معلوماتهم الشخصية، ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد".

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) الأسبوع الماضي أن مجموعة للجرائم الإلكترونية تحمل اسم "سكاترد سبايدر" تستهدف شركات الطيران، وأن خطوط هاواي الجوية وشركة "ويست غيت" الكندية قد أبلغت بالفعل عن حدوث اختراقات.

وقال مارك توماس مدير الخدمات الأمنية في أستراليا لدى شركة الأمن الإلكتروني "أركتيك وولف" إن "ما يجعل هذا الأمر مثيرا للقلق بشكل خاص هو حجمه وتنسيقه، وسط تقارير جديدة تفيد بأن كوانتاس ليست إلا أحدث ضحايا الاختراقات".

المصدر: وكالات

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