شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" تتعرض لهجوم سيبراني "كبير"

أعلنت شركة الطيران الأسترالية كوانتاس -اليوم الأربعاء- أنها فتحت تحقيقا إثر تعرضها لهجوم سيبراني "كبير" اخترق خلاله قراصنة نظاما يحتوي على بيانات حساسة لـ6 ملايين من عملائها.

وقالت الشركة -في بيان- "نواصل التحقيق في حجم البيانات المسروقة، لكننا نتوقع أن يكون كبيرا".

وأضافت أن النظام الذي طاله الهجوم الإلكتروني يحتوي على سجلات 6 ملايين عميل، لكنه لا يحتوي تفاصيل بطاقات الدفع أو أرقام جوازات السفر.

لكن الشركة حذرت -في بيانها- من أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني للعملاء وأرقام هواتفهم وتواريخ ميلادهم.

وشدد البيان على أن الهجوم لم يؤد إلى "أي تأثير على عمليات كوانتاس أو أمنها".

ونقل عن الرئيسة التنفيذية للشركة فانيسا هادسون قولها: "نعتذر بشدة لعملائنا، وندرك حالة عدم اليقين التي سبّبها هذا الأمر".

وأضافت: "عملاؤنا يأتمنوننا على معلوماتهم الشخصية، ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد".

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) الأسبوع الماضي أن مجموعة للجرائم الإلكترونية تحمل اسم "سكاترد سبايدر" تستهدف شركات الطيران، وأن خطوط هاواي الجوية وشركة "ويست غيت" الكندية قد أبلغت بالفعل عن حدوث اختراقات.

وقال مارك توماس مدير الخدمات الأمنية في أستراليا لدى شركة الأمن الإلكتروني "أركتيك وولف" إن "ما يجعل هذا الأمر مثيرا للقلق بشكل خاص هو حجمه وتنسيقه، وسط تقارير جديدة تفيد بأن كوانتاس ليست إلا أحدث ضحايا الاختراقات".