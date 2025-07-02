تحطم مروحية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمطار مقديشو

تحطمت مروحية عسكرية أوغندية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال المعروفة باسم (أوسوم)، الأربعاء، وذلك خلال هبوطها في مطار آدم عبد الله الدولي بالعاصمة مقديشو.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إنقاذ 3 أشخاص من أصل 8 كانوا على متن مروحية عسكرية من طراز "Mi-24" سقطت أثناء هبوطها في مطار مقديشو الدولي.

وذكر بيان للبعثة أن المروحية كانت في مهماتها الروتينية، قادمة من مطار "بَلِّ دُوغْلِي" العسكري غرب مقديشو؛ كما أشار إلى أن عمليات البحث جارية للعثور على باقي طاقم وركاب الطائرة.

وقال موظف بالمطار لرويترز "سمعنا دوي الانفجار ورأينا دخانا وألسنة لهب من الهليكوبتر. الدخان غطاها بالكامل. ولا نعرف ما إذا كانت تهبط أم تقلع".

وبحسب التحريات الأولية، فإن حريقا اندلع بالمروحية العسكرية كان سببا في تحطمها.

تدابير وإنقاذ

واتخذت قوات الاتحاد الأفريقي تدابير أمنية في منطقة الحادث، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ التي بدأت عقب التحطم.

ولم يصدر حتى ساعة نشر الخبر أي بيان رسمي من الجهات المعنية بشأن سبب سقوط المروحية أو حجم الأضرار الناتجة.

ولدى البعثة الأفريقية أكثر من 11 ألف جندي في الصومال لمساعدة جيش البلاد في مواجهة حركة الشباب المجاهدين.

وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ ما يقرب من 20 عاما للإطاحة بالحكومة الصومالية المعترف بها دوليا وإرساء حكمها الخاص.