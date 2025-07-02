نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية اليوم الأربعاء عن مصادر مطلعة أن بريطانيا وألمانيا تستعدان لتوقيع معاهدة دفاع مشترك واسعة النطاق، تعتبر فيها كل منهما أي تهديد إستراتيجي يواجه الدولة الأخرى تهديدا لها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين أن نص المعاهدة مع ألمانيا على وشك الاكتمال ويتوقع التصديق عليه في 17 يوليو/تموز الجاري.

وقالت إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني السابق أولاف شولتس وضعا أسس المعاهدة في إعلان مشترك صدر الصيف الماضي، ووعدا بتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية.

وتتضمن المعاهدة -بحسب المصدر نفسه- فصولا رئيسية، منها فصل مخصص للدفاع، استنادا على اتفاقية "ترينيتي هاوس" الموقعة العام الماضي، والتي تنص على أن أي تهديد إستراتيجي لإحدى الدولتين يُمثل تهديدا للأخرى.

ومن المتوقع أن تتضمن تدابير إضافية بشأن معالجة الهجرة غير النظامية والنقل والبحث والابتكار.

كما من المقرر أن تتضمن التزاما بتعزيز التبادلات عبر الحدود، وهي مسألة شائكة للغاية بالنسبة لحكومة ستارمر في ظل مواجهته ضغوطا للحد من الهجرة النظامية.