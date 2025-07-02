وكالة الطاقة الذرية تؤكد دعمها برامج طاقة نووية أفريقية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، استعداد الوكالة لدعم الدول الأفريقية في تطوير برامج الطاقة النووية، مشددا على ضرورة إشراك القارة في التحول العالمي نحو مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات.

وقال غروسي، خلال كلمته في قمة ابتكار الطاقة النووية لأفريقيا المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، إن أفريقيا قادرة على أن تكون طرفا فاعلا في مستقبل الطاقة العالمي، مضيفا "لا شيء يمنع القارة من أخذ مكانها في هذا التوجه المتسارع".

وأضاف أن مؤتمر "كوب28" شكّل منعطفا مهمّا، إذ أجمعت الدول على أن الطاقة النووية باتت عنصرا لا غنى عنه في مزيج الطاقة العالمي.

وشدد على أن بناء اقتصاد عالمي منخفض الكربون يتطلب مساهمة فعالة من الطاقة النووية، معترفا بأنها لن تكون خيارا لكل الدول، لكنها ضرورية لتحقيق أهداف المناخ.

وأشار غروسي إلى اهتمام متزايد من دول أفريقية بالمفاعلات الصغيرة والمفاعلات الدقيقة، إلى جانب التقنيات النووية التقليدية، داعيا إلى الاستثمار في البنية التحتية وبناء الكفاءات المحلية.

وقال "سنرافق أفريقيا، يدا بيد، في رحلتها نحو مستقبل نووي آمن ومستدام".

تجدر الإشارة إلى أن القمة التي استمرت يومين، جمعت صناع القرار وخبراء الطاقة وممثلين عن الصناعة لمناقشة دور الطاقة النووية في تسريع التحول الطاقي بالقارة.