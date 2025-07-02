الدالاي لاما يتحدث عن خلافته والصين تشترط موافقتها

أعلن الزعيم الروحي للتبت، الدالاي لاما، اليوم الأربعاء أنه سيتم اختيار خليفه له بعد وفاته من قبل المؤسسة التي يقودها في منفاه بالهند.

وفي رسالة تليت خلال خلوة دينية في مدينة درمشالا شمالي الهند قبل أيام من الاحتفال بعيد ميلاده الـ90، قال الزعيم البوذي -واسمه تنزين غياتسو- إن مؤسسة الدالاي لاما ستستمر.

وأضاف أن هذه المؤسسة البوذية التي شكلها في المنفى ستكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن "إعادة تجسده".

وبذلك يكون الزعيم الروحي للبوذيين في مقاطعة التبت الصينية قد وضع حدا للتكهنات، حيث إنه كان أشار سابقا إلى أنه قد يكون آخر دالاي لاما.

وردت الصين على هذا الإعلان بأن اختيار خليفة للدالاي لاما الحالي يجب أن يتم داخل أراضيها ويحظى بموافقتها.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن "إعادة تجسد الدالاي لاما والبانشن لاما وغيرهما من الشخصيات البوذية العظيمة، يجب أن تتم عبر سحب بالقرعة، على أن يحظى لاحقا بموافقة الحكومة المركزية".

يذكر أن الزعيم الروحي الحالي للتبت، الذي تعتبره بكين انفصاليا، فر إلى الهند عام 1959 إثر انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني للإقليم. وكانت الصين سيطرت على التبت عام 1950 لتصبح مقاطعة تابعة لها.

وولد الدالاي لاما الحالي عام 1935، وأصبح في سن الثانية الزعيم الروحي والسياسي للتبتيين، وبحسب التقليد البوذي يعتبر تجسدا جديدا لسلفه.