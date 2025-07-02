الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "خلية" بجنوب سوريا "تُحركها إيران"

نقل مراسل الجزيرة في سوريا عن مصادر ميدانية قولها إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 مواطنين سوريين من قرية البصالي بريف القنيطرة، وذلك بعد توغلها هناك فجر اليوم الأربعاء.

وأوضحت قناة "الإخبارية السورية" أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 آليات ونحو 40 جنديا اعتقلت 3 أشخاص من أبناء قرية البصالي بريف القنيطرة خلال توغلها فجر اليوم في القرية.

من جهته، ذكر جيش الاحتلال أن قواته "اعتقلت عديدا من أعضاء ما سماها خلية إرهابية نشرتها إيران في جنوب سوريا، وذلك في مداهمة جرت الليلة الماضية".

وزعم جيش الاحتلال -في بيان له- أن "الخلية كانت تعمل في موقعين بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتم استهدافها بناء على معلومات استخباراتية، تم جمعها خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، كما عثرت القوات خلال العملية على وسائل قتالية، منها أسلحة وقنابل يدوية في المنطقة". وأشار إلى أن الموقعين في منطقة أم اللوقس وعين البصلي جنوبي سوريا.

كما أكد -في بيانه- أنه "سيواصل جهوده لإحباط ترسيخ الجماعات الإرهابية التي لها صلة بإيران في سوريا، لا سيما بالقرب من الحدود الإسرائيلية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال العملية 4 أشخاص استنادا إلى معلومات استخباراتية.

وعقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلات بعمق عدة كيلومترات على طول الشريط الحدودي بين القنيطرة وهضبة الجولان المحتلة، كما تمركزت في أجزاء من جبل الشيخ.

ومنذ ذلك التاريخ، وسع جيش الاحتلال نطاق عملياته العسكرية في القنيطرة وريف درعا.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أقام منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وأنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة.