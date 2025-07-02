أغلبية الأميركيين متخوفون من رد إيراني على قصف المنشآت النووية

أظهر استطلاع للرأي أن 3 من 4 أميركيين يشعرون بالقلق من رد إيراني على القصف الأميركي لمنشآت نووية إيرانية.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شبكة "بي بي إس نيوز" و"إن بي آر" و"ماريست"، فإن 75% من البالغين الأميركيين أعربوا عن قلقهم أو قلقهم البالغ من أن تشن إيران هجوما على الولايات المتحدة ردا على الهجمات على ثلاثة من مواقعها النووية.

وأعرب نصف الأميركيين المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم للقصف الأميركي على إيران، في حين أيد النصف الآخر عملية القصف.

وكان سلاح الجو الأميركي قد شن فجر 22 يونيو/حزيران الماضي غارة جوية استخدم خلالها 6 قنابل خارقة استهدفت منشآت نووية إيرانية محصنة تحت الأرض، وذلك تزامنا مع قصف إسرائيل لإيران.

ولم يكن للتوجه الحزبي أثر في النتائج، إذ إن الأغلبية كانت من مختلف التوجهات الحزبية، 88% من الديمقراطيين، و63% من الجمهوريين، و74% من المستقلين.

وأظهر الاستطلاع أن 48% من الأميركيين يعتبرون إيران تهديدا كبيرا لأمن الولايات المتحدة، في حين يرى 39% أن إيران تمثل تهديدا طفيفا و13% قالوا إنها لا تشكل أي تهديد لبلدهم.

ولم يظهر أي تغير في نظرة الأميركيين إلى سياسة الرئيس دونالد ترامب الخارجية وبقيت نسبة تأييده كما كانت عليه في أبريل/نيسان الماضي، حيث عارض 52% تعامل ترامب مع الشؤون الدولية، في حين يوافق 41% على سياسته.