الشيخ كمال الخطيب: محاكمتي بسبب موقفي من الأقصى شرف ومصدر فخر

قال رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب، إن محاكمته بسبب مواقفه تجاه المسجد الأقصى تمثل شرفا ومصدر فخر له، مؤكدا أن محاولة المساومة على ثوابته من خلال هذه الاتهامات "لن تزيده إلا تمسكا وثباتا".

وشدد الخطيب على أن المسجد الأقصى المبارك هو "حق خالص للمسلمين، ولا مساومة عليه".

جاءت تصريحات الخطيب عقب إدانته من قبل محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة، الاثنين الماضي، بتهمتي "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب"، في حين برّأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية".

وأشار مدير مركز عدالة، المحامي حسن جبارين، من طاقم الدفاع، إلى أن لائحة الاتهام استندت إلى منشورين نشرهما الخطيب على حسابه في فيسبوك، وخطبة جمعة ألقاها في بلدة كفر كنا، خلال أحداث هبّة الكرامة في مايو/أيار 2021.

وأوضح جبارين أن أحد المنشورين تضمّن تحذيرا من أن تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى والفلسطينيين قد يخلق ظروفا مشابهة لأسباب اندلاع ثورة البراق عام 1929.