والدة أسير إسرائيلي: على نتنياهو ألا يسمح بانهيار مفاوضات الدوحة

قالت عيناف تسنغاوكر، وهي والدة أسير إسرائيلي، إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية– ألا يسمح بانهيار مفاوضات الدوحة وأن يمنح للفريق الإسرائيلي تفويضا بإنهاء الحرب.

وأضافت تسنغاوكر أنه على نتنياهو أن يكف عن الانتقائية ويسعى لتحقيق "اتفاق ينهي الحرب ويعيد جميع الرهائن". وقالت إن إنهاء الحرب هو الضمان لإعادة جميع الرهائن إلى إسرائيل.

في غضون ذلك، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن نتنياهو "جعلنا نترجى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنجاز صفقة ووقف الحرب".

وأضاف بيان لعائلات الأسرى أن على نتنياهو أن "يكف عن تسيس قضية الأسرى، وأن يتجاهل (وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيلييْن) سموتريتش وبن غفير".

ويذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع عام 2025، بينهم 3 في يوليو/تموز الجاري مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من العام 2024.

وقالت الإذاعة إن المعطيات تشير إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

ترامب والمفاوضات

وكان ترامب قال أمس الجمعة إنه سيتم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين آخرين من غزة قريبا، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأدلى ترامب بهذا التعليق خلال عشاء مع أعضاء في مجلس النواب بالبيت الأبيض، مشيدا بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار بالدوحة منذ السادس من يوليو/تموز، ويناقشون مقترحا تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

إعلان

وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.