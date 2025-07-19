أخبار|فلسطين

والدة أسير إسرائيلي: على نتنياهو ألا يسمح بانهيار مفاوضات الدوحة

Israeli soldiers cry during the funeral of Matan Yashinovaki, 21, a soldier killed in the Gaza Strip, in Kfar Yona on June 26, 2025.
إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع عام 2025 (الفرنسية)
19/7/2025-|آخر تحديث: 21:51 (توقيت مكة)

قالت عيناف تسنغاوكر، وهي والدة أسير إسرائيلي، إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية– ألا يسمح بانهيار مفاوضات الدوحة وأن يمنح للفريق الإسرائيلي تفويضا بإنهاء الحرب.

وأضافت تسنغاوكر أنه على نتنياهو أن يكف عن الانتقائية ويسعى لتحقيق "اتفاق ينهي الحرب ويعيد جميع الرهائن". وقالت إن إنهاء الحرب هو الضمان لإعادة جميع الرهائن إلى إسرائيل.

في غضون ذلك، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن نتنياهو "جعلنا نترجى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنجاز صفقة ووقف الحرب".

وأضاف بيان لعائلات الأسرى أن على نتنياهو أن "يكف عن تسيس قضية الأسرى وتجاهل (وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيلييْن) سموتريتش وبن غفير".

ويذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع عام 2025، بينهم في الثالث من يوليو/تموز الجاري مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من العام 2024.

وقالت الإذاعة إن المعطيات تشير إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

HAIFA, ISRAEL - JULY 8: Israeli soldiers carry a coffin covered with an Israeli flag during a funeral for Sgt. First Class Benyamin Asulin on July 8, 2025 in Haifa, Israel. Asulin was one of five Israeli soldiers killed in Beit Hanoun, in the northern Gaza Strip, last night when they were hit by a roadside bomb while patrolling on foot. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
جنود جيش الاحتلال يحملون نعشًا مغطى بعلم إسرائيلي خلال جنازة الرقيب أول بنيامين أساولين في 8 يوليو/تموز 2025 بعدما قتلته المقاومة الفلسطينية في بيت حانون، شمال قطاع غزة (غيتي)

ترامب والمفاوضات

وكان ترامب قال أمس الجمعة إنه سيتم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين آخرين من غزة قريبا، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأدلى ترامب بهذا التعليق خلال عشاء مع أعضاء في مجلس النواب بالبيت الأبيض، مشيدا بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار بالدوحة منذ السادس من يوليو/تموز، ويناقشون مقترحا تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

إعلان

وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

إعلان