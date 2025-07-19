مقتل مواطن هندي وخطف اثنين آخرين في هجوم نفّذه مسلحون في النيجر

أعلنت السفارة الهندية في نيامي عن مقتل أحد رعاياها، واختفاء اثنين آخرين في كمين نفّذه مسلّحون في منطقة دوسو قرب الحدود مع دولة نيجيريا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الهجوم استهدف وحدة من الجيش كانت تؤمّن بعض العمال في ورشة أشغال بإحدى المحطات الكهربائية على بعد 100 كيلومتر من العاصمة نيامي.

ووفقا لذات المصادر، فقد قتل واحد من الجنود الذين كانوا يرافقون العمال في المنطقة الغربية التي تصنّف على أنها من أماكن الخطر في دولة النيجر، إذ غالبا ما تنفذ فيها الجماعات المسلحة هجمات ضد الأجانب والمصالح الحكومية.

وسبق لرعايا دولة الهند أن استُهدفوا بهجمات في النيجر، ووفقا لمصادر رسمية فقد تم اختطاف 5 فنيين هنود في 25 أبريل/نيسان الماضي خلال كمين نصبه مسلّحون في منطقة قريبة من تيلابيري، وقتل فيه 12جنديا نيجريًّا.

وفي السياق، قالت السفارة الهندية في بيان لها إنها على اتصال مع الشركة المشغّلة، وأسر الضحايا من أجل استعادة جثمان القتيل، والعثور على المختطفين الآخرين في أسرع وقت ممكن.

ولم تعلق السلطات في نيامي على الموضوع، كما لم تصدر القوات المسلّحة توضيحًا حول الهجوم الذي لا تزال بعض تفاصيله مفقودة.

ويشار إلى أن النيجر شهدت في العام الجاري عمليات اختطاف مماثلة ضد الأجانب، من بينها خطف مواطنة نمساوية تبلغ من العمر 73 عاما، كانت تقيم في منطقة أغاديز، وأعلنت الحكومة أنها تتعقب المسؤولين عن تنفيذ تلك الجرائم.