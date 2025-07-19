متطرفون إسرائيليون يهاجمون عضو الكنيست أيمن عودة ويهتفون "الموت للعرب"

هاجم متطرفون يمينيون سيارة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة اليوم السبت، وذلك لدى وصوله إلى مدينة "نيس تسيونا" جنوب تل أبيب للمشاركة في مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية وسياستها، حيث كان يفترض أن يُلقي خطابا.

وأحاط حشد من المتطرفين سيارة عودة وحطموا زجاجها وقاموا بالبصق عليها، وكالوا الشتائم العنصرية وهتفوا "الموت للعرب".

תיעוד: ארבו לח"כ איימן עודה שהגיע להפגנה בנס ציונה, ניפצו את שמשת רכבו – וצעקו "מוות לערבים" pic.twitter.com/WUWUTSr7vK — החדשות – N12 (@N12News) July 19, 2025

وقد اضطر عودة على وقع هذا الهجوم إلى مغادرة المكان بصعوبة قبل أن يعود مرة أخرى إلى موقع المظاهرة لإلقاء كلمته.

وجاء في بيان صدر عن مكتب النائب عودة أنه رغم كل ما وقع له، فإن عودة "أصرّ على أن لا يتراجع، وخطب في الاجتماع الشعبي رغمًا عن الفاشيين الذين أصبحوا مسعورين تمامًا"، بحسب ما جاء في البيان.

وفي كلمته، قال النائب عودة "يجب وقف الحرب على غزة الآن.. ويجب إبرام صفقة تبادل أسرى الآن".

وقال شاهد عيان لصحيفة هآرتس إن أحد المتظاهرين ألقى حجرا صوب السيارة أيضا.

النائب أيمن عودة في بيان له بعد الاعتداء عليه: حطّموا سيارتي واعتدوا عليّ بالعصي والحجارة والشتائم خلال مشاركتي في اجتماع ضد الحرب في "نس تسيونا"، والشرطة تواطأت معهم. pic.twitter.com/8vWajYHVwE — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) July 19, 2025

كما نقلت هآرتس عن منظمي المظاهرة المناهضة للحكومة قولهم إنهم أبلغوا الشرطة الإسرائيلية عن خشيتهم من احتمال وقوع أعمال عنف، ووعدتهم بنشر المزيد من قواتها، لكن القوات التي دُفع بها إلى المكان لم تكن قادرة على منع العنف، بحسب ما أوردت الصحيفة.

وبحسب البيان الذي صدر من مكتب عودة، "فإن الشرطة تواطأت كليًّا مع المتطرفين الذين لاحقوه بالعصي والحجارة، وعندما وصل إلى سيارته واصلوا تكسيرها".

مشاهد إضافية: متطرفون إسرائيليون يعتدون على عضو الكنيست الاسرائيلي الفلسطيني أيمن عودة، يهتفون “الموت للعرب” ويهددونه بالقتل ويبصقون عليه أمام الشرطة الإسرائيلية pic.twitter.com/CjYw2w8Wdz — mahmoud khalil (@zorba222) July 19, 2025

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وتصاعدت الحملة ضد عودة خلال يونيو/حزيران الماضي، عندما قال في مظاهرة في مدينة حيفا "غزة انتصرت، غزة ستنتصر".