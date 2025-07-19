ما أهمية جباليا بالنسبة للاحتلال؟ خبير عسكري يجيب

يرجع الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن حسن جوني الأهمية الجغرافية لمدينة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة إلى رغبة جيش الاحتلال الإسرائيلي في إحكام سيطرته على المنطقة وفصل شمال القطاع وتحديدا مثلث بيت حانون وبيت لاهيا عن مدينة غزة ومحيطها.

وقال العميد جوني إن جيش الاحتلال الذي يسعى إلى تجسيد مربعات أمنية بالنار في غزة، يحاول إحكام سيطرته على جباليا وعزلها عن مدينة غزة وضواحيها، ولكن المقاومة الفلسطينية لا تسمح له بتحقيق هدفه، بل تستهدفه عبر سلسلة عمليات متواصلة تتنوع فيها الأهداف التي تضربها من آليات ودبابات إسرائيلية وغيرهما.

وضمن سلسلة "حجارة داود"، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم مشاهد لعمليات نفذها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة جباليا، تضمنت استهداف آليات عسكرية والإجهاز على جنود من مسافة صفر، كما أعلنت عن عمليات أخرى جرت في المدينة ذاتها.

وتوثق مشاهد القسام عمليتين منفصلتين، الأولى بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2025، حيث أوقع مقاتلوها قوة إسرائيلية في كمين محكم شرق مدينة جباليا، وأجهزوا فيه على 3 جنود من مسافة صفر.

أما العملية الأخرى فكانت بتاريخ 12 يوليو/تموز 2025، وشملت إغارة على تجمع لجنود العدو وآلياته في منطقة العمري وسط جباليا البلد، حيث استهدفوا آلية من نوع ميركافا بقذيفة "تاندوم 85″، وآلية أخرى بعبوة "برق" شديدة الانفجار في عملية وصفتها الكتائب "بالعمل الفدائي".

وتُعد منطقة شمال قطاع غزة، وتحديدا محيط مخيم جباليا، من أكثر المناطق التي شهدت عمليات المقاومة الفلسطينية ضد القوات الإسرائيلية الموجودة هناك، حيث تستمر المواجهات اليومية منذ بداية العدوان على القطاع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال في المنطقة ذاتها.

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ويقول العميد جوني -في تحليله للمشهد العسكري في غزة- إن المقاومة تعتمد إستراتيجية عريضة، بمعنى أن عملياتها لامركزية ولا يمكن ضبطها في إطار خط مستقيم أو متواصل، أي أن المقاتل له حرية المناورة والتحرك وفق ظروف الميدان، مشيرا إلى أن المقاومة تهدف إلى استنزاف جيش الاحتلال وتشتيت انتشاره، من خلال تنفيذ ضربات مفاجئة في محاور متعددة.

وكغيره من مناطق القطاع، تعرض مخيم جباليا إلى دمار هائل جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، حيث طال الدمار المربعات السكنية والشوارع والطرقات والبنية التحتية، وأظهرت لقطات حصرية سابقة للجزيرة أحياءً سكنية بأكملها محولة إلى أنقاض، مما يجعل المنطقة غير صالحة للسكن بشكل كامل. كما ارتكب الاحتلال الكثير من المجازر في جباليا.