لجنة الانتخابات بالكاميرون تبدأ استقبال ملفات المترشحين للرئاسة

بدأت اللجنة المستقلة للانتخابات في الكاميرون في استقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 8 ملايين في السجل الانتخابي، من مجموع السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة.

وفي خطوة لم تكن مفاجئة بالنسبة للمراقبين، كان الرئيس بول بيا -البالغ من العمر 92 عاما- أول من قدّم ملفه يوم الخميس الماضي عن طريق موكله جان كويتي.

وجاء ترشح الرئيس الحالي باسم حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني، الذي يجمع أنصار النظام القائم، والمصنف رسميا بـ"الحزب الحاكم" في البلاد.

وفي نقطة صحفية تم تنظيمها بمناسبة ترشيح بول بيا، قال المتحدث باسمه إن الملف تم إيداعه رسميا باسم الحزب الحاكم، مشيرا إلى أنه يثق في نضج الشعب الكاميروني الذي يعرف حجم الإنجازات.

وبالإضافة للرئيس الحالي، أودعت 6 شخصيات ملفاتها للاقتراع الرئاسي القادم، من أبرزهم زعيم المعارضة موريس كامتو الذي يحظى بدعم شعبي واسع.

كما تقدّم صديق الرئيس الذي انشق عنه مؤخرا وأعلن استقالته وزير التشغيل عيسى تشوريما ملفه كواحد من المترشحين الذين أعلنوا أنهم من معارضي الرئيس الحالي الذي حكم البلاد أكثر من 40 عاما.

وترشّح وزير التجارة الحالي بيلو بويا مايغيري عن حزب الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم، وتوماينو ندام جوايا من حزب الاتحاد الديمقراطي الكاميروني، وليون ثيلير أونانا، بوصفه منافسا للرئيس من داخل الحزب الحاكم.

وضمت قائمة المترشحين التي استلمت لجنة الانتخابات ملفاتها مرشحة واحدة من الحزب الكاميروني الاتحادي، وهي باتريسيا هيرمن توماينو ندام ندويا، التي وجّهت للنساء كلمة قالت فيها إن الأمل في السلام والاستقرار سيتحقق في اختيار النساء لمنصب رئاسة البلاد.