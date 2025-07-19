دروز إسرائيليون تسللوا لسوريا واعتدوا على جيش الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن عشرات الإسرائيليين، معظمهم من أبناء الطائفة الدرزية، عبروا خلال ساعات الليل إلى داخل الأراضي السورية قرب بلدة مجدل شمس الواقعة في هضبة الجولان المحتلة، واعتدوا على القوات التي حاولت منعهم.

وأوضح الجيش في بيان أن قواته، بالتعاون مع وحدة حرس الحدود، تدخلت لتفريق "تجمهر عنيف" في المنطقة الحدودية ليلا، مشيرا إلى أن عددا من المدنيين تسللوا بعد ذلك إلى الأراضي السورية، مستخدمين العنف ضد الجنود، قبل أن يعودوا إلى الداخل الإسرائيلي خلال نحو ساعتين، حسب هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأشار البيان إلى أن اجتياز السياج الحدودي يُعد "مخالفة جنائية ويُعرّض سلامة القوات والجمهور للخطر"، مؤكدا أن الجيش "ينظر بخطورة بالغة" إلى أي اعتداء على جنوده.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توتر متصاعد على خلفية الاشتباكات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء السورية بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، والتي تطورت إلى عمليات انتقامية خلال الأيام الماضية.

وقد نُظمت احتجاجات عدة من قِبل دروز في إسرائيل قرب الحدود، عبّروا خلالها عن تضامنهم مع أبناء طائفتهم في سوريا.

وتزامن الحادث مع إعلان الرئاسة السورية، في وقت سابق من اليوم، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في محافظة السويداء، وبدء انتشار القوات الأمنية لضمان تنفيذ القرار، مؤكدة أن أي خرق له "سيُعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وسيُواجه بما يلزم من إجراءات قانونية".

وكانت غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل الأراضي السورية خلال الأيام الماضية، وقالت تل أبيب إنها تهدف إلى "حماية الدروز"، في حين رأت مصادر سورية أن هذه الغارات عقّدت جهود احتواء الأزمة الداخلية.