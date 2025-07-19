مجزرة جديدة بحق المجوعين قرب مركز مساعدات في غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت مجزرة جديدة بحق المجوّعين قرب مركز للتحكم في المساعدات جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن عن استشهاد وجرح العشرات.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 12 استشهدوا وأصيب نحو 100 حين استهدفت قوات الاحتلال فلسطينيين قرب مركز المساعدات الذي تديره ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الأميركية بين خان يونس ورفح.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر مصابين جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت أمس باستشهاد 26 شخصا بنيران قوات الاحتلال والمسلحين الأجانب المتعاقدين مع الشركة الأميركية.

وقالت الوزارة إن 877 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 5600 آخرين عند مراكز التحكم بالمساعدات منذ بدء تنفيذ الخطة الأميركية الإسرائيلية لتقييد المساعدات في مايو/أيار الماضي.

وتواترت المجازر بحق الفلسطينيين الباحثين عن المساعدات على الرغم من المطالبات الفلسطينية والدولية بوضع حد لما بات يعرف بـ"مصايد الموت"، واستعادة الأمم المتحدة زمام توزيع المساعدات.

قصف متواصل

وفي تطورات ميدانية أخرى، نفذت قوات الاحتلال اليوم قصفا جويا ومدفعيا على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت قناة الأقصى الفضائية بإصابة عدة أشخاص فجر اليوم جراء قصف استهدف خياما للنازحين غرب خان يونس.

وفي وسط القطاع، نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم قصفا مدفعيا على مخيم البريج.

وفي شمال القطاع، استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة جباليا البلد، وفقا لمصادر فلسطينية.

وبالتزامن ألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية قنابل على منازل الأهالي في منطقة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أفادت بأن 47 فلسطينيا استشهدوا أس الجمعة في القصف الإسرائيلي، بينهم 10 من طالبي المساعدات.

ومنذ استئناف إسرائيل العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي بعد انقلابها على اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 7800 فلسطيني وأصيب نحو 28 ألفا آخرين، وقف لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.