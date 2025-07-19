الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) العميد يحيى سريع إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وأضاف سريع في كلمة مسجلة "نهيب بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادًا لإخواننا في غزة، فقد اشتدّ عليهم الوجع، وكثر الفزع، وهم في حصار ظالم لا ينقطع، وعدوان آثم لا يتوقف".

وأكد أن أنصار الله ستواصل عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها.